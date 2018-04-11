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Изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за рубежом
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Изменение курса рубля повлияет на стоимость отдыха за рубежом 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Снижение курса рубля незначительно отразится на цене авиабилетов на международные рейсы, но ощутимо увеличится стоимость зарубежных туров, сообщает АТОР.
Ассоциация рекомендует туристам поторопиться и оплатить свои неоплаченные или частично оплаченные брони.
"Все счета, запрошенные после изменения курса, выставляются уже по новому курсу. Ранее оплаченная часть стоимости не пересчитывается", — подтверждает заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин.
9 апреля рубль снизился на 3,7% по отношению к доллару до 60,3 рубля за доллар и на 4,1% по отношению к евро до 74,4 евро за евро. Это изменение не пока слишком значительно для того, чтобы существенно снизить спрос на туристические пакеты за рубеж.
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