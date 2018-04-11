АТОР рассказал об очередях в турагентствах на фоне ослабления рубля

Очереди на оплату забронированных и частично оплаченных туров возникли в турагентствах во вторник, 10 апреля, на фоне резкого падения курса рубля к доллару и евро, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР)

«Турагентства рассказывают об очередях в кассу на оплату забронированных и частично оплаченных туров во вторник, 10 апреля. Темпы продаж туров, несмотря на ослабление рубля, не изменились и даже выросли на негативных ожиданиях. Но участники рынка уже ожидают скорого временного спада продаж. Стремительное ослабление рубля, начавшееся в понедельник и продолжившееся во вторник, 10 апреля, побудило туристов экстренно вносить доплаты по ранее забронированным турам. На момент первой половины дня вторника многие туроператоры «держали» курс на уровне предыдущего дня. Однако уже после трех часов дня на сайтах ряда туроператорских компаний информация о внутреннем курсе начала меняться», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что «в среднем около 50% туристов, приобретая туры, не вносят полную оплату сразу. Традиционно при бронировании они оплачивают от 10 до 50% стоимости путевки. Остальные средства вносятся примерно за две недели до даты начала поездки».

В ассоциации подчеркнули, что цена на туры, оплаченные по акциям раннего бронирования пересчитываться в связи с падением курса рубля к доллару и евро не будет.