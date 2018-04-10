АТОР: Ослабление рубля не приведет к снижению спроса на туры за рубеж

Вчерашнее падение курса рубля незначительно, а повышение цен на путевки за рубеж не приведет к снижению спроса на туристические пакеты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам на этой неделе в незначительной степени отразится на цене авиабилетов на международные рейсы. Рост цен на зарубежные туры будет более значительным — туристам стоит поторопиться оплатить свои неоплаченные или частично оплаченные брони. Однако вчерашнее падение курса рубля, и, соответственно, повышение цен, не слишком значительно для того, чтобы существенно снизить спрос на туристические пакеты за рубеж», — говорится в сообщении.

Уточняется, что текущий курс туроператоров обновляется ежедневно. У некоторых туроператорских компаний курс валют на сайте обновляется ночью, а значит, туристы могли оплатить тур за рубеж в понедельник по прежней стоимости.

Отмечается, что стоимость уже оплаченных туров за рубеж при колебании курса рубля не изменяется. Однако если тур оплачен частично, неоплаченная часть пересчитывается по курсу на дату оплаты тура.

«Однако эксперты прогнозируют в СМИ возможное дальнейшее ослабление рубля. Поэтому туристам, которые оплатили свой заграничный тур только частично, рекомендуется закончить оплату в ближайшее время, чтобы не потерять еще больше на разнице курсов позже. То же самое касается приобретения туров на лето — с учетом нынешней ситуации с ними тоже стоит поспешить, говорят аналитики», — добавляется в материале.

В АТОРе также добавили, что курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 г. привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.

«В прошлый понедельник евро стоил в системах бронирования 71 рубль. На понедельник 9 апреля Центробанк РФ обозначил курс евро на уровне 71,88 рубля за евро. Именно на этоn показатель учитывается при формировании курса IATA», — пояснили в ассоциации.

По итогам понедельника, 9 апреля, рубль снизился на 3,7% по отношению к доллару до 60,3 руб. за доллар и на 4,1% по отношению к евро до 74,4 руб. за евро.