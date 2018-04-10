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За интернет-покупки от 500 евро намерены брать пошлину с 1 июля
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За интернет-покупки от 500 евро намерены брать пошлину с 1 июля 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Порог беспошлинных интернет-покупок россиян планируют снизить до 500 евро с 1 июля 2018 года, а не с 2019 года, как ранее заявлял замминистра финансов РФ Илья Трунин. Проект постановления правительства о снижении порога опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ подготовлен Минфином и находится в стадии обсуждения, передает "Уралинформбюро". Специалисты ведомства предлагают с июля облагать пошлинами покупки дороже 500 евро и весом более 31 килограмма на одного человека в месяц, а с 1 января 2019 года — дороже 200 евро.
В пояснительной записке к документу уточняется, что снижение порога беспошлинной интернет-торговли сформирует «равные условия импорта товаров, обеспечит необходимый уровень администрирования соответствующих платежей, а также поддержит отечественное производство товаров».
Сейчас россияне платят 30-процентную пошлину, если их покупки за месяц в зарубежных интернет-магазинах превышают стоимость в 1 000 евро и вес в 31 килограмм.
В декабре 2017 года ужесточились требования к оформлению доставки посылок из-за рубежа. Покупатель теперь указывает личный ИНН и ссылки на купленные товары.
Ранее по теме: Уральцы переживают за судьбу посылок из-за новых правил в доставке
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