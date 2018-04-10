Обвал рубля: как это делается?

Стабильность рубля закончилась. Исход инвесторов и спекулятивная атака на фоне санкций привели к сильнейшему обвалу российской валюты с 2014 г.

Котировки доллара на Московской бирже превысили 60 руб., единая европейская валюта приблизилась к 75 руб.

Инвесторы выходили из рублевых активов, поэтому ослабление российской валюты даже на фоне растущих нефтяных цен выглядит вполне логично. Главная причина, конечно же, санкции, однако в данном конкретном случае просматривается конкретная финансовая атака.

К слову, в эфире программы "Курс дня" эксперты обсуждали, что одним из способов давления США на другие страны является именно финансовая атака, так как именно Штаты являются законодателями мод на финансовых рынках и, по сути, контролируют их во всем мире. США, по сути, потерпели поражение в Сирии , не смогли добиться и ряда других геополитических целей и теперь решили давить своим излюбленным приемом.

Мы неоднократно видели, как спекулянты буквально убивают долговые, фондовые и валютные рынки отдельных стран. Видели это и на примере нашего рынка в 2014 г. По сути, сейчас мы наблюдаем повторение.

По сравнению с тем годом валютный рынок страны, конечно, изменился. Курс стал свободным, экспортеры в обязательном порядке продают часть выручки и многое другое, но для крупных спекулянтов все это не так важно. Главное — устроить панику, и остальные участники рынка сами ускорят процесс. Зарубежные инвесторы продают рублевые активы и покупают валюту, локальные игроки также, можно не сомневаться, ищут убежища в долларах и евро. Все это давит на рубль.

К слову, мы неоднократно отмечали риск того, что примерно треть российского рублевого госдолга контролируют нерезиденты. И вот теперь продажи начались и на рынке ОФЗ. Продажи эти могут быть спекулятивными, но с одной лишь целью — вынудить инвесторов закрывать позиции и покинуть рынок. В теории исход иностранцев может обернуться настоящей лавиной, о чем неоднократно говорили и предупреждали эксперты.

Цена 10-летних ОФЗ 26207 накануне обвалилась почти на 1,5% — максимум более чем за два года.

С большой долей вероятности можно сказать, что вся эта истерика быстро не закончится. Есть достаточно много признаков, что финансовая атака готовилась заранее и точно не на один день. Ну а информационных поводов будет предостаточно. Стоит сказать также, что власти неоднократно говорили, что рубль снизил зависимость от нефти да и вообще стал стабильным. Как мы видим, все это относительно. И, да, хорошо еще, что нефть держится на очень высоких уровнях, в противном случае рубль падал бы намного быстрее.

Турции. Любопытно, что серьезное падение пережила и валюта одного из союзников России

Лира обновила исторический минимум, правда, здесь дело не в геополитике: инфляция в стране находится на достаточно высоком уровне, и инвесторы неоднократно призывали к повышению ставок.

Однако президент Турции Реджеп Эрдоган дал понять, что повышения ставок не будет, наоборот, низкие ставки по кредитам создают условия для развития экономики, увеличивают инвестиции, что в итоге повышает благосостояние населения. Рынок отреагировал на эти слова продажами лиры.