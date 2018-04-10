Ещё
Цены на нефть растут
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,52% — до $69,01 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,61%, составив $63,81 за баррель.
RT на русском: последние новости
«РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США Курс доллара превысил 59 рублей впервые с 25 декабря Курс доллара США превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым647
Рубль ждет технический отскок154
Сын Табакова взбесил народ141
Обвал рубля: как это делается100
США приготовились к удару по Сирии1317
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение