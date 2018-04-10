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Акции «Русала» в Гонконге продолжают дешеветь
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Акции «Русала» в Гонконге продолжают дешеветь после обвала на 50% днем ранее 

Прайм 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции "Русала" на бирже Гонконга во вторник продолжают демонстрировать негативную динамику, снижаясь в цене более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск акции "Русала" на бирже Гонконга дешевели на 4,78% — до 2,19 гонконгского доллара (уже падали до 2,06 гонконгского доллара). По итогам торгов понедельника бумаги обвалились на 50,22%.
Негативная динамика стоимости ценных бумаг компании зафиксирована после того, как США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".
В понедельник производитель алюминия сообщил о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.
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Первая ласточка. "Русал" уже пострадал от последствий санкций США Акции "Русала" рухрули на 30% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам Мировые фондовые рынки восстанавливаются на фоне смягчения опасений насчет торговли
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