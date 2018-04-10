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Обзор прессы: в российских лесах и парках проснулись клещи
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Обзор прессы: в российских лесах и парках проснулись клещи 

Мир24 37 минут назад
Фото: Мир24
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 10 апреля.
В России с укусами клещей к врачам обратились уже около 800 пострадавших. Треть из них — дети, пишет «Вечерняя Москва». Паразиты разгулялись, так как лесопарковые зоны стали хуже дезинфицировать, считают эксперты. Данные были собраны по 35 регионам.
Доллар снова подорожал. На Московской бирже его курс превысил отметку в 60 рублей впервые с ноября прошлого года. По мнению экспертов, это произошло на фоне новых санкций США в отношении России, пишет газета «Ведомости».
Съедобные фейки
Как подделывают продукты
Искусственная приправа. Более сотни частиц микропластика проглатывает человек с каждым приемом пищи, выяснили шотландские ученые. Об этом пишет «Российская газета». Несъедобный материал выделяют бытовые приборы, мебель и ткани. Затем с пылью он оседает на посуде. Кроме того, частицы микропластика содержатся в морепродуктах, но их в разы меньше, чем в воздухе.
В танкисты прохлаждаться. Армию России усилят новые танки с кондиционерами, сообщает газета «Труд». Даже во время боевых действий внутри них будет приятная температура, как в автомобиле. В таких комфортных условиях российским танкистам раньше служить не приходилось.
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