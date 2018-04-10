Ещё
Премьер Сингапура предсказал катастрофу в случае конфликта Китая и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк оценил риски из-за санкций
Сбербанк оценил риски из-за санкций

Премьер Сингапура предсказал катастрофу в случае конфликта Китая и США 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун предупредил о катастрофических последствиях для всего мирового сообщества ситуации, при которой Китай и США не смогут решить возникшие споры.
«Отношения между КНР и Соединенными Штатами являются самыми важными в мире, а потенциальная торговая война усложнит сотрудничество стран по таким важным вопросам как изменение климата, ядерное нераспространение, региональная стабильность, денуклеаризация Корейского полуострова», — передает ТАСС слова главы правительства Сингапура на Азиатском экономическом форуме в китайском Боао.
Ли Сянь Лун подчеркнул, «ни один из этих вопросов не может быть решен без полного подключения двух государств, а если разногласия между ними будут нарастать, то последствия для всего мира окажутся катастрофическими».
По его словам, в Сингапуре надеются, что Пекин «сможет правильно справиться с возникающими вызовами, сумеет защитить свои интересы, а также будет поддерживать открытую международную систему». Напомним, в понедельник сообщалось, что способность Китая быстро перебрасывать свои войска и военную технику на спорный архипелаг Спратли в Южно-Китайском море вызывает серьезную озабоченность у США, так как это позволит Пекину контролировать жизненно важные торговые маршруты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Санкции против Дерипаски подорвали доверие ко всем российским ценным бумагам «РусАл» пообещал «прорваться» Московская биржа открылась снижением
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии991
Сын Табакова взбесил народ126
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым373
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США235
Сбербанк оценил риски из-за санкций535
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение