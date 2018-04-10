Утвержден график уничтожения крыс в апреле в Петрозаводске 

Городская акция по дератизации затронет 15 районов карельской столицы.
Накануне в столице Карелии началась акция по уничтожению грызунов. Первые мероприятия прошли в микрорайонах Птицефабрика, Сайнаволок и Южная промзона. По информации пресс-центра мэрии, истреблять грызунов будут до 27 апреля.
Планируется, что в акции примут участие около 50 управляющих компаний, 100 ТСЖ, более 60 субъектов потребительского рынка, общественного питания, несколько строительных фирм, образовательные учреждения, гаражные кооперативы и другие.
В планах городских властей провести дератизацию в 15 районах Петрозаводска. По данным мэрии, акция затронет более чем 600 контейнерных площадок, более 340 тысяч кв.м. подвальных помещений многоквартирных домов, более 49 тысяч кв.м. дошкольных и школьных учреждений.
По материалам: ptzgovorit.ru