Утвержден график уничтожения крыс в апреле в Петрозаводске

Городская акция по дератизации затронет 15 районов карельской столицы.

Накануне в столице Карелии началась акция по уничтожению грызунов. Первые мероприятия прошли в микрорайонах Птицефабрика, Сайнаволок и Южная промзона. По информации пресс-центра мэрии, истреблять грызунов будут до 27 апреля.

Планируется, что в акции примут участие около 50 управляющих компаний, 100 ТСЖ, более 60 субъектов потребительского рынка, общественного питания, несколько строительных фирм, образовательные учреждения, гаражные кооперативы и другие.