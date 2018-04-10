В Новотроицке продолжается патриотическая акция «В наших сердцах»

В преддверии 73-ой годовщины Дня Победы при поддержке компании «Металлоинвест» Новотроицке вновь запускается социальная акция «В наших сердцах». Социальный проект был учрежден в канун Дня Победы в 2013 году по инициативе Уральской Стали при финансовой поддержке Металлоинвеста. «В наших сердцах» — это дань уважения фронтовикам, которые не дожили до приближающейся годовщины Великой Победы.

В этом году акция памяти продолжается. Сбор фотоснимков фронтовиков продлится до 20 апреля. Место сбора — Музейно-выставочный комплекс (ул. Советская, 82). В рабочие дни с 9 до 17.00, в субботу с 9 до 16.00 или по электронной почте учреждения: museynov@yandex.ru При передаче фотографии для сканирования необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких сражениях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Заявители несут ответственность за достоверность и корректность данных. Как и в прошлые годы, весь собранный материал будет размещен на Стене памяти, которая в канун Дня Победы появится на площади перед зданием городской администрации. У Стены Памяти новотройчане смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память героев минутой молчания.

По окончании акции фотоматериал будет передан в городской музейно-выставочный комплекс. За пять лет проведения акции архив музея пополнился данными о полутора тысячах новотройчан, которые ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны.