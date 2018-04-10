Ещё
В Новотроицке продолжается патриотическая акция «В наших сердцах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сбербанк оценил риски из-за санкций
Сбербанк оценил риски из-за санкций

В Новотроицке продолжается патриотическая акция «В наших сердцах» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В преддверии 73-ой годовщины Дня Победы при поддержке компании «Металлоинвест» в Новотроицке вновь запускается социальная акция «В наших сердцах». Социальный проект был учрежден в канун Дня Победы в 2013 году по инициативе Уральской Стали при финансовой поддержке Металлоинвеста. «В наших сердцах» — это дань уважения фронтовикам, которые не дожили до приближающейся годовщины Великой Победы.
В этом году акция памяти продолжается. Сбор фотоснимков фронтовиков продлится до 20 апреля. Место сбора — Музейно-выставочный комплекс (ул. Советская, 82). В рабочие дни с 9 до 17.00, в субботу с 9 до 16.00 или по электронной почте учреждения: museynov@yandex.ru  При передаче фотографии для сканирования необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких сражениях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Заявители несут ответственность за достоверность и корректность данных. Как и в прошлые годы, весь собранный материал будет размещен на Стене памяти, которая в канун Дня Победы появится на площади перед зданием городской администрации. У Стены Памяти новотройчане смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память героев минутой молчания.
По окончании акции фотоматериал будет передан в городской музейно-выставочный комплекс. За пять лет проведения акции архив музея пополнился данными о полутора тысячах новотройчан, которые ковали Победу на фронтах Великой Отечественной войны.
АиФ-Оренбург: последние новости
Заключенные ИК-3 Новотроицка на несколько дней объявляли голодовку В Оренбурге вечером загорелся автомобиль «Соболь» МТС «разогнала» и укрепила 4G-сеть в Бузулуке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии991
Сын Табакова взбесил народ126
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым373
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США235
Сбербанк оценил риски из-за санкций535
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение