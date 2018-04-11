Суд признал нарушения южноуральского миндортранса при проведении полумиллиардного аукциона

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС об отмене аукциона миндортранса на полмиллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, речь идет об аукционе по ремонту автодорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах. Торги были проведены в 2017 году с начальной ценой контракта 554 миллиона рублей. Единственным участником и победителем аукциона стало АО «Южуралмост». Заявку еще одной компании — АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» в миндортрансе отклонили.

Проигравший участник обратился с жалобой в Челябинской УФАС, отметив, что аукционная комиссия отстранила АНО «КИТ КИ» от дальнейшего участия под надуманным предлогом: «в связи с недостоверностью представленного в составе заявки свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства». При этом требование о наличии в заявке такого документа в аукционной документации отсутствовало.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что свидетельство компании реально было выдано саморегулируемой организацией.

В свою очередь, члены аукционной комиссии не обладали достаточными и достоверными сведениями о недействительности свидетельства, а значит решение комиссии по отклонению заявки указанной организации противоречит требованиям законодательства о контрактной системе.

За нарушение Закона о контрактной системе при проведении аукциона в отношении трех членов аукционной комиссии вынесены постановления о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей на каждого, за неисполнение предписания — по 50 тысяч рублей.

В связи с тем, что данные штрафы не оплачены в срок, члены аукционной комиссии будут привлечены к административной ответственности мировыми судьями.

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