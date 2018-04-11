Миндортрансу запретили заключать контракт, по которому уже починили дороги в трёх районах

Антимонопольная служба запретила Министерству дорожного хозяйства заключать с компанией «Южуралмост» соглашение на ремонт районных дорог на 554 миллиона рублей. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правоту УФАС. Между тем контракт подписали и работы по нему сделали в прошлом году.

Начальная цена закупки аукциона на ремонт дорог в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах составила 554 миллиона рублей. Контракт власти заключили с единственной допущенной до торгов компанией — АО «Южуралмост».

— Тогда, рассмотрев жалобу другого участника закупки — АНО «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института», — наши специалисты установили, что министерство отклонило их заявку незаконно, — сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Мы постановили отменить результаты закупки и предписали повторно рассмотреть вторые части поданных заявок. Но министерство всё равно заключило контракт с «Южуралмостом».

За нарушение закона «О контрактной системе» при проведении аукциона УФАС оштрафовало каждого из трёх членов аукционной комиссии на 30 тысяч рублей, за неисполнение предписания — ещё на 50 тысяч.

— Ни один из штрафов до сих пор не оплачен, — указала Наталья Мартынюк. — Теперь членов аукционной комиссии привлекут к административной ответственности мировые судьи. Им грозят либо повторные штрафы в двукратном размере, то есть дополнительно по 60 тысяч и 100 тысяч рублей каждому, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов (часть 1 статьи 20.25 КоАП).

В Миндортрансе сообщили, что дороги по этому контракту отремонтировали летом прошлого года.

— Мы считаем, что главная задача министерства — обеспечить жителей области безопасными и качественными дорогами, — заявили 74.ru в Миндортрансе Челябинской области. — Решение УФАС было обжаловано нами в судебном порядке. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

— Действительно, в прошлом году в рамках этого контракта отремонтировали часть дороги от Каслей до поворота на трассу М-5, — уточнил первый заместитель главы Каслинского района Игорь Ватолин . — Её привели в нормальное состояние, и с осени прошлого года мы ею активно пользуемся. Конечно, летом дорожные работы доставили нам определённые проблемы — пришлось пользоваться объездной дорогой. Но все жители понимали, что стараются для нас — теперь выезжать на трассу стало гораздо удобнее.

Аукционы по ремонту дорог и мостов на Южном Урале попадают в поле зрения антимонопольной службы регулярно. В феврале ФАС России выявила нарушения в двух аукционах на обслуживание дорог и мостов Челябинской области с общей ценой контрактов более 16 миллиардов рублей. По мнению специалистов ФАС, слишком крупные лоты ограничивают конкуренцию и не позволяют принять участие в торгах малому и среднему бизнесу. В Миндортрансе считают, что всё делают в рамках закона.