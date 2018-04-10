Здоровье нации — В Пекине стартовала акция «Десять тысяч ли здоровья нации 2018»

Пекин, 9 апреля / Синьхуа / — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан