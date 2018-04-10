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Здоровье нации — В Пекине стартовала акция «Десять тысяч ли здоровья нации 2018»
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Здоровье нации — В Пекине стартовала акция «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ — Торжественная церемония старта акции «Десять тысяч ли здоровья нации 2018» и подписания контракта с титульным спонсором состоялась сегодня в пекинском плавательном комплексе «Водяной куб». Фотографии Синьхуа/Ся Ифан
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