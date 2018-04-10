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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже
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Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Нью-Йорк, 9 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской фондовой
бирже при завершении торгов индекс «Доу-Джонс» вырос на 0,19 проц
по сравнению с показателем предыдущего торгового дня, индекс
"Стандард энд Пурз 500" — на 0,33 проц, индекс «Насдак» — на 0,51  проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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