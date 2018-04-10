Ещё
Рубль частично отыграл утренний обвал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Рубль частично отыграл утренний обвал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рубль отошел от локального дна и пытается хотя бы частично скорректировать утреннее стремительное падение к многомесячным минимумам, свидетельствуют данные торгов.
К 11:55 курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,54 рубля — до 62,2 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, 76,61 рубля.
Утром доллар подскакивал до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, евро — до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016-го.
При этом аналитики полагают, что атаки рублевых "медведей" могут быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала фондового рынка. Сегодня большинство российских "голубых фишек" растет, снижаются только бумаги Сбербанка (на 4,5%) и ВТБ (на 0,6%).
Доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку. "Валютные качели раскачались", — говорят эксперты. Так, разброс курса американской валюты составляет от 60,28 до 63,95 рубля, а евро — от 74,19 до 78,77 рубля.
Накануне российский рынок акций, а вместе с ним и рубль ушли в стремительное пике после введения США новых санкций. Под ограничительные меры попали 17 высокопоставленных чиновников, семь бизнесменов, а также связанные с ними компании. Сильнее всего от падения пострадали компании Олега Дерипаски "Русал" и En+, а также Сбербанк.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Песков прокомментировал обвал российских рынков "Конгресс русских американцев" рассказал о негативных последствиях санкций Санкции США создали неопределенность для инвесторов, заявил Дворкович
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля248
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков395
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД118
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину43
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение