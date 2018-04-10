Рубль частично отыграл утренний обвал

Рубль отошел от локального дна и пытается хотя бы частично скорректировать утреннее стремительное падение к многомесячным минимумам, свидетельствуют данные торгов.

К 11:55 курс доллара расчетами "завтра" рос на 1,54 рубля — до 62,2 рубля, курс евро — на 1,91 рубля, 76,61 рубля.

Утром доллар подскакивал до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, евро — до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016-го.

При этом аналитики полагают, что атаки рублевых "медведей" могут быть связаны с отложенными заказами на покупку валюты после вчерашнего обвала фондового рынка. Сегодня большинство российских "голубых фишек" растет, снижаются только бумаги Сбербанка (на 4,5%) и ВТБ (на 0,6%).

Доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку. "Валютные качели раскачались", — говорят эксперты. Так, разброс курса американской валюты составляет от 60,28 до 63,95 рубля, а евро — от 74,19 до 78,77 рубля.

"Русал" и Накануне российский рынок акций, а вместе с ним и рубль ушли в стремительное пике после введения США новых санкций. Под ограничительные меры попали 17 высокопоставленных чиновников, семь бизнесменов, а также связанные с ними компании. Сильнее всего от падения пострадали компании Олега Дерипаски En+ , а также Сбербанк.