Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов IT, финансов и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite снизился на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Torex Gold Resources Inc (TO:TXG), которые подорожали на 2,290 п. (20,09%), закрывшись на отметке в 13,690. Котировки Pretium Resources Inc (TO:PVG) выросли на 1,64 п. (18,79%), завершив торги на уровне 10,37. Бумаги Kirkland Lake Gold Ltd (TO:KL) выросли в цене на 1,380 п. (6,77%), закрывшись на отметке 21,750.

Лидерами падения стали акции ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI), цена которых упала на 0,060 п. (7,06%), завершив сессию на отметке 0,790. Акции Research in Motion (TO:BB) поднялись на 0,44 п. (3,27%), закрывшись на уровне 13,00, а Shopify Inc (TO:SHOP) снизились в цене на 4,600 п. (2,97%) и завершили торги на отметке 150,050.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (657) превысило количество закрывшихся в минусе (443), а котировки 121 акций практически не изменились.

Котировки акций Kirkland Lake Gold Ltd (TO:KL) выросли до максимума, подорожав на 6,77%, 1,380 п., и завершили торги на отметке 21,750.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 4,58% до отметки 15.74, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,78%, или 10,50, достигнув отметки $1.356,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,92%, или 1,26, до $66,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,24%, или 0,88, до отметки $71,92 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,20% до 0,7952, а котировки CAD/EUR повысились на 0,11%, достигнув отметки 0,6429.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 89,22.