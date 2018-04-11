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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,78%
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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,78% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, промышленности и COL Investment.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подорожал на 0,78%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Bancolombia Pf (CN:BIC_p1), которые подорожали на 1.020,0 п. (3,08%), закрывшись на отметке в 34.120,0. Котировки Grupoaval (CN:GAA) выросли на 25,0 п. (2,06%), завершив торги на уровне 1.240,0. Бумаги Banco Davivienda Pf (CN:DVI_p) выросли в цене на 620,0 п. (1,96%), закрывшись на отметке 32.180,0.
Лидерами падения стали акции Etb (CN:ETB), цена которых упала на 3,0 п. (0,74%), завершив сессию на отметке 401,0. Акции Corporacion Financiera Colombiana SA (CN:CFV) поднялись на 80,0 п. (0,33%), закрывшись на уровне 24.400,0, а Grupo Nutresa SA (CN:NCH) снизились в цене на 80,0 п. (0,30%) и завершили торги на отметке 26.660,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в минусе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае прибавил 0,60%, или 0,70, достигнув отметки $118,28. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае выросли на 2,30%, или 57,00, до $2.539,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,74%, или 10,00, до отметки $1.355,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 1,71% до 2.724,00, а котировки BRL/COP упали на 1,03%, достигнув отметки 804,30.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 89,25.
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