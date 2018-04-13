Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 1,12%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, COL Investment и финансов.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 1,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Etb (CN:ETB), которые подорожали на 7,0 п. (1,79%), закрывшись на отметке в 399,0. Котировки Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) выросли на 130,0 п. (1,37%), завершив торги на уровне 9.630,0. Бумаги Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) выросли в цене на 35,0 п. (1,17%), закрывшись на отметке 3.030,0.

Лидерами падения стали акции Grupo Nutresa SA (CN:NCH), цена которых упала на 420,0 п. (1,56%), завершив сессию на отметке 26.480,0. Акции Canacol Energy Ltd (CN:CNE) поднялись на 140,0 п. (1,47%), закрывшись на уровне 9.410,0, а Grupoaval (CN:GAA) снизились в цене на 15,0 п. (1,20%) и завершили торги на отметке 1.230,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае потерял 0,37%, или 0,44, достигнув отметки $117,28. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае выросли на 1,32%, или 33,50, до $2.571,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,42%, или 5,60, до отметки $1.347,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,13% до 2.710,50, а котировки BRL/COP упали на 0,27%, достигнув отметки 791,20.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,46.