20 диких штук с AliExpress, которые захочет каждый 

20 диких штук с AliExpress, которые захочет каждыйОдно из развлечений в выходные и праздники — виртуальный шопинг. Не нужно никуда ходить и долго выбирать подходящие товары. Мы сделали все за вас и собрали самые достойные предложения в одной подборке.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Игровые наушники
Удобные наушники с хорошим звуком, чувствительным микрофоном и подсветкой.
Цена: 1 223 руб., купить с кэшбеком
2. Беспроводная лазерная клавиатура
Удивительная штука подойдет для набора текста на компьютере, смартфоне или планшете.
Цена: 1 723 руб., купить с кэшбеком
3. Форма для мороженого
Поможет приготовить любимое лакомство в домашних условиях.
Цена: 237 руб., купить с кэшбеком
4. Светящиеся шнурки
Сделают неповторимыми даже самую обычную обувь.
Цена: от 164 руб., купить с кэшбеком
5. Кроссовки с подсветкой
Оригинальные кроссовки, которые заметно в любое время суток.
Цена: от 771 руб., купить с кэшбеком
6. Солнцезащитные очки
Стильные очки, у продавца много разных вариантов.
Цена: 287 руб., купить с кэшбеком
7. Необычные подушки
Диванные подушки в виде хлебобулочных изделий.
Цена: от 582 руб., купить с кэшбеком
8. Автомобильная подставка для смартфона
Удобное место для установки телефона, хранения ключей или мелочи.
Цена: 194 руб., купить с кэшбеком
9. Москитная сетка
Быстро устанавливается на любую оконную раму при помощи липучки.
Цена: 149 руб., купить с кэшбеком
10. Сковорода-часы
Необычные настенные часы для кухни, кафе или столовой.
Цена: от 674 руб., купить с кэшбеком
11. Дорожные столовые приборы
Набор столовых приборов пригодится в путешествии или походе на природу.
Цена: 130 руб., купить с кэшбеком
12. Кружка с проявляющимся рисунком
Если налить в неё горячий напиток, картинка начинает проявляться.
Цена: от 519 руб., купить с кэшбеком
13. Щетка для окон
Удобное приспособления для мытья окон как изнутри, так и снаружи.
Цена: 844 руб., купить с кэшбеком
14. Городской рюкзак
Вместительный рюкзак-сумка с разъемом для зарядки смартфонов от PowerBank.
Цена: 1 069 руб., купить с кэшбеком
15. Модели авто и транспорта
Большой выбор моделей из разных эпох и разных масштабов.
Цена: от 160 руб., купить с кэшбеком
16. Рожковый ключ
Удобный и компактный ключ со встроенной трещеткой.
Цена: от 526 руб., купить с кэшбеком
17. Удобная ветровка
Годная куртка на ветреную или дождливую погоду.
Цена: от 891 руб., купить с кэшбеком
18. Инструменты для ремонта техники
Набор мелких отверток, бит и шпателей пригодится для ремонта компьютеров, смартфонов и бытовой техники.
Цена: 929 руб., купить с кэшбеком
19. Мощный удлинитель
Удлинитель с пятью универсальными розетками и четырьмя USB-портами.
Цена: от 573 руб., купить с кэшбеком
20. Кожаный чехол для документов
Удобный чехол для переноски паспортов, документов, банковских карт и денег.
Цена: 676 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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