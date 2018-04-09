20 диких штук с AliExpress, которые захочет каждый

20 диких штук с AliExpress, которые захочет каждыйОдно из развлечений в выходные и праздники — виртуальный шопинг. Не нужно никуда ходить и долго выбирать подходящие товары. Мы сделали все за вас и собрали самые достойные предложения в одной подборке.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Игровые наушники

Удобные наушники с хорошим звуком, чувствительным микрофоном и подсветкой.

Цена: 1 223 руб., купить с кэшбеком

2. Беспроводная лазерная клавиатура

Удивительная штука подойдет для набора текста на компьютере, смартфоне или планшете.

Цена: 1 723 руб., купить с кэшбеком

3. Форма для мороженого

Поможет приготовить любимое лакомство в домашних условиях.

Цена: 237 руб., купить с кэшбеком

4. Светящиеся шнурки

Сделают неповторимыми даже самую обычную обувь.

Цена: от 164 руб., купить с кэшбеком

5. Кроссовки с подсветкой

Оригинальные кроссовки, которые заметно в любое время суток.

Цена: от 771 руб., купить с кэшбеком

6. Солнцезащитные очки

Стильные очки, у продавца много разных вариантов.

Цена: 287 руб., купить с кэшбеком

7. Необычные подушки

Диванные подушки в виде хлебобулочных изделий.

Цена: от 582 руб., купить с кэшбеком

8. Автомобильная подставка для смартфона

Удобное место для установки телефона, хранения ключей или мелочи.

Цена: 194 руб., купить с кэшбеком

9. Москитная сетка

Быстро устанавливается на любую оконную раму при помощи липучки.

Цена: 149 руб., купить с кэшбеком

10. Сковорода-часы

Необычные настенные часы для кухни, кафе или столовой.

Цена: от 674 руб., купить с кэшбеком

11. Дорожные столовые приборы

Набор столовых приборов пригодится в путешествии или походе на природу.

Цена: 130 руб., купить с кэшбеком

12. Кружка с проявляющимся рисунком

Если налить в неё горячий напиток, картинка начинает проявляться.

Цена: от 519 руб., купить с кэшбеком

13. Щетка для окон

Удобное приспособления для мытья окон как изнутри, так и снаружи.

Цена: 844 руб., купить с кэшбеком

14. Городской рюкзак

Вместительный рюкзак-сумка с разъемом для зарядки смартфонов от PowerBank.

Цена: 1 069 руб., купить с кэшбеком

15. Модели авто и транспорта

Большой выбор моделей из разных эпох и разных масштабов.

Цена: от 160 руб., купить с кэшбеком

16. Рожковый ключ

Удобный и компактный ключ со встроенной трещеткой.

Цена: от 526 руб., купить с кэшбеком

17. Удобная ветровка

Годная куртка на ветреную или дождливую погоду.

Цена: от 891 руб., купить с кэшбеком

18. Инструменты для ремонта техники

Набор мелких отверток, бит и шпателей пригодится для ремонта компьютеров, смартфонов и бытовой техники.

Цена: 929 руб., купить с кэшбеком

19. Мощный удлинитель

Удлинитель с пятью универсальными розетками и четырьмя USB-портами.

Цена: от 573 руб., купить с кэшбеком

20. Кожаный чехол для документов

Удобный чехол для переноски паспортов, документов, банковских карт и денег.

Цена: 676 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

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