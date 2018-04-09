Цена предпочтения

Стоит ли России отказаться от западных брокеров для развития национально ориентированного перестраховочного бизнеса?

В то время, когда Вашингтон расширяет санкционные списки, против российских чиновников, бизнесменов и компаний, иностранные фирмы продолжают активно работать в России. Пример — западные страховые и перестраховочные брокеры и консультанты прекрасно чувствуют себя на отечественном страховом рынке. И это не может не вызывать вопросов.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России начало проверять деятельность АО «Российская национальная перестраховочная компания» ( РНПК ). РНПК создана по инициативе Банка России . Основная задача компании — повышение финансовой устойчивости российского страхового рынка.

Эксперты полагают, что проверка госкомпании даст ответ на несколько очень важных вопросов. Например, как случилось, что на один из финансовых секторов отечественного рынка в момент ужесточения санкций против нашей страны могут получить доступ западные компании?

Надо учитывать, что иностранные компании получают доступ к финансовому состоянию, сделкам, технической документации российских предприятий, в том числе и стратегическим. Не создает ли это угрозы для национальной безопасности страны? Кроме того, не возникает ли опасность выводу из страны денег?

Например, не может не вызвать интерес проведение конкурса по выбору перестраховочного брокера, объявленный госкомпанией. АО «РНПК», вторая среди отечественных перестраховочных и страховых компаний, уставной капитал которой составляет 21,3 млрд рублей, а госгарантии от ЦБ 71 млрд рублей, хотела провести конкурс с привлечением международных партнеров.

Причем, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова , по условиям конкурса допущены к нему должны были быть только крупнейшие международные англо-американские брокеры — Willis, Marsh, Aon. Депутат напоминает, что РНПК создавалось, в частности, для того, чтобы перестраховочные риски отечественными компаниями передавались именно российским компаниям. Это делалось для того, чтобы не допустить нелегальный вывод из страны денег под видом перестраховочных операций. Другой задачей госкомпания было фактически постепенное вытеснение иностранцев с российского рынка.

При этом надо учитывать, что некоторые из них имеют сомнительную репутацию у себя на родине.

Так, как ведут дела Willis, Marsh, Aon, хорошо известно в английских и американских судах. По данным « Российской газеты » тот же Willis в Великобритании был оштрафован в июле 2011 года за перевод 139 тыс. на счета третьих лиц в России и Египте . Тогда в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) сочли, что подобные подозрительные платежи с высокой степенью риска похожи на выплату взяток.

США, Канаде, Китае с компаниями с «историей» работают крайне неохотно. В России же это почему-то никого не смущает, и они очень энергично действуют в сфере услуг по перестрахованию. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на Совет российской саморегулируемой организации «Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров», который в немалой части состоит из «иностранцев». Здесь есть представители Marsh и Aon, возможно скоро будет и Willis.

Возможно, потому что к этой компании англо-американских брокеров благоволит АО «РНПК» до такой степени, что готов передать ей часть своих функций по перестрахованию?

Зато мало страховых организаций, которые в действительности намерены развивать национально ориентированный перестраховочный бизнес.

Центробанку только и остается констатировать, что в январе-феврале этого года, по предварительной оценке, вывоз капитала из страны составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.