ЦБ отметил повышение доли оставшихся в России страховых премий

Владимир Викторович, как Банк России оценивает нынешнее состояние рынка перестрахования, какие тенденции ожидаются в 2018 году?

Владимир Чистюхин: Рынок функционирует нормально. В 2017 году из общего числа страховых премий (это приблизительно 1,3 триллиона рублей) перестраховано 14 процентов за вычетом ОСАГО и страхования жизни, которые не перестраховываются по законодательству. По сравнению с 2016 годом мы наблюдаем уменьшение перестраховочных премий — в 2017 году собрано 108 миллиардов рублей, в 2016 году этот показатель был 132 миллиарда рублей.

Оно произошло прежде всего за счет снижения количества эпизодов, когда перестрахование, в первую очередь международное, использовалось для различных схем, необоснованного вывода средств за рубеж. Этому способствовала серьезная надзорная работа, перестраховочная деятельность находилась в зоне пристального внимания регулятора. Банк России неоднократно проводил расследования и запрашивал как иностранные надзорные органы, так и зарубежные компании о действительности перестраховочных договоров, на каких условиях они заключены, на какие суммы и сроки. Как результат — существенное сокращение схемных операций.

Плюс на динамику премий отчасти повлияли возникшие сложности с выходом на иностранный рынок. Нам известны случаи, когда к нашим компаниям стали применяться более жесткие условия по оценке рисков и они не могли свою премию в достаточной мере перестраховать у зарубежных партнеров.

Какова сейчас пропорция по международному и внутреннему перестрахованию?

Владимир Чистюхин: Приблизительно 80 процентов всех перестраховочных премий приходится на международное перестрахование. Соответственно 20 процентов перестраховываются внутри страны. Что важно, эта пропорция меняется — доля премий, остающихся внутри страны, увеличивается. При этом у нас нет какого-то целевого показателя, к которому надо было бы двигаться. Его просто не существует: нам надо рыночным путем увеличивать внутреннюю перестраховочную емкость.

Анализ международной перестраховочной деятельности показывает, что в числе топ-10 стран — наших основных партнеров — большую роль играют западноевропейские страны и США . Это неудивительно, поскольку это традиционно развитые рынки, они обладают наибольшим перестраховочным потенциалом и емкостью, которая может обеспечить принятие крупных рисков.

Сейчас доля этих стран снижается. Например, существенно увеличилась доля Китая , растут доли других стран БРИКС , стран Ближнего и Среднего Востока. Это говорит о том, что российские компании ищут не только удобные и дружелюбные зарубежные перестраховочные компании, но и регулятивные режимы.

На международное перестрахование приходится приблизительно 80 процентов премий

Как повлиял на рынок национальный перестраховщик ( РНПК )? Достаточно ли емкости РНПК, чтобы удовлетворить потребности российских клиентов в перестраховании?

Владимир Чистюхин: Очевидно, что эффект от выхода на рынок национального перестраховщика положительный. РНПК создала внутри страны дополнительную емкость, которая может использоваться для всех нетипичных объектов и рисков, для всего, что по каким-то причинам не может перестраховываться за рубежом.

Кроме того введена 10-процентная цессия и часть премии по всем договорам обязательно идет в РНПК. Это повышает прозрачность всего рынка, поскольку каждый договор виден РНПК, а любое перестрахование, идущее за рубеж, оценивается РНПК на легальность и целесообразность. Таким образом уменьшается схемное перестрахование.

Надеюсь, что РНПК станет законодателем мод при создании стандартов перестрахования, которые будут иметь значение для всего российского рынка.

Зачем РНПК сотрудничество с иностранными перестраховщиками и брокерами?

Владимир Чистюхин: Начнем с простого, с экономического аспекта. Любая компания должна минимизировать и качественно управлять рисками. Для этого могут использоваться разные инструменты — капитал, выбор активов для инвестирования, а также перестрахование. Очевидно, что с этой точки зрения не так важно, где перестраховывать риски, то есть уменьшать свои убытки, которые могут перейти на компанию в связи со страховым случаем. Это может быть и российский перестраховщик, и зарубежный. Главное, чтобы у него была необходимая емкость и он предоставлял качественную услугу.

Проблема в том, что российский рынок перестрахования с точки зрения объема очень небольшой. РНПК принимает на себя достаточно крупные риски, чтобы их перестраховывать, нужен пул серьезных перестраховочных компаний. Другой аспект связан с соответствием такого перестрахования миссии РНПК. Она должна обеспечить перестрахование нетипичных рисков. А здесь мы должны четко сказать, что такие риски за рубежом не перестраховываются. Все остается на балансе РНПК, это фактически ответственность российской страховой системы.

Еще одна миссия заключается в том, что РНПК должна содействовать накоплению и росту перестраховочной емкости внутри страны. В дискуссии, развернувшейся сейчас вокруг перестрахования РНПК за рубежом, активно используется посыл, что в итоге это приведет к уменьшению перестраховочной емкости в России и ее увеличению за рубежом. Это не так. Наш анализ подходов, которые применяет РНПК, показал следующее. Использование механизма перестрахования портфеля рисков за рубежом сверх значительного собственного удержания РНПК приводит к росту объема сохраняемой в России емкости в пять-семь раз. То есть получив дополнительно сто рублей перестраховочной премии, РНПК за рубеж отдаст не больше двадцати. Если бы компании делали это самостоятельно, то за рубеж уходили бы намного большие объемы.

К вопросу о брокере — почему это должен быть крупный иностранный брокер?

Владимир Чистюхин: При работе с брокером важны его имя и репутация, это не вопрос финансовых потоков. Только такой брокер сможет найти наилучшие условия в перестраховочной компании, которая сможет принять российские риски. Для нас также важно, чтобы были не только самые выгодные условия, но и чтобы потом при наступлении страхового случая контракт исполнялся в полном объеме. И с этой точки зрения принципиальное значение приобретает выбор перестраховщика из тех стран, которые подтверждают комфортный бизнес-режим для российских компаний. И именно таким подходом должно руководствоваться РНПК, выбирая себе партнера.

Перспективы рынка

Рост объема премий в 2016 году можно объяснить желанием страховщиков увеличить обороты в преддверии обязательной цессии в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). РНПК, отметил заместитель начальника управления регулирования деятельности на рынке страхования департамента страхового рынка Банка России Роман Точилин на XXII ежегодной конференции «Российский рынок перестрахования — изменение модели».

Германия и По данным регулятора, топ-3 стран по объемам принятых из РФ премий — это Великобритания Швейцария . «Предполагаем, что последние события с очередной волной санкций скорее всего приведут к тому, что будет меняться ландшафт рынка исходящего перестрахования с увеличением потребности в перестраховочной емкости внутри страны», — отметил президент — председатель правления РНПК Николай Галушин

Также, по его словам, на рынок перестрахования будет влиять введение рискоориентированной модели регулирования. По словам Галушина, это может привести к тому, что части российских страховых компаний потребуются нестандартные перестраховочные решения по управлению капиталом и платежеспособностью.

Подготовила Евгения Носкова