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Распоряжения о предоставлении 2 компаниям земель в аренду в Подмосковье утратили в силу
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Распоряжения о предоставлении 2 компаниям земель в аренду в Подмосковье утратили в силу 

РИАМО 1 час назад
Распоряжения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков двум компаниям признали утратившими силу, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.
«Признать утратившим силу распоряжение губернатора Московской области от 12 апреля 2017 №99-РГ «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью „Евразийский торгово-логистический комплекс“ в аренду без проведения торгов земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», — говорится в документе.
Кроме того, было признано утратившим силу распоряжение губернатора от 27 марта 2017 №77-РГ «О предоставлении открытому акционерному обществу „Компания развития свободной экономической зоны „Солнечногорск-Шереметьево“ в аренду без проведения торгов земельного участка, государственная собственность которого не разграничена“.
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