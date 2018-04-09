Распоряжения о предоставлении 2 компаниям земель в аренду в Подмосковье утратили в силу

Распоряжения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков двум компаниям признали утратившими силу, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО «Признать утратившим силу распоряжение губернатора Московской области от 12 апреля 2017 №99-РГ «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью „Евразийский торгово-логистический комплекс“ в аренду без проведения торгов земельного участка, государственная собственность на который не разграничена», — говорится в документе. Кроме того, было признано утратившим силу распоряжение губернатора от 27 марта 2017 №77-РГ «О предоставлении открытому акционерному обществу „Компания развития свободной экономической зоны „Солнечногорск-Шереметьево“ в аренду без проведения торгов земельного участка, государственная собственность которого не разграничена“.