Период торговли в национальных валютах между Турцией, Россией и Ираном 

Три страны, которые обескуражили Америку своим сотрудничеством в сирийском вопросе, теперь и в торговле нефтью повернутся спиной к доллару.
Турция, Россия и Иран, которые, засучив рукава, работают над тем, чтобы положить конец годами не прекращающейся гражданской войне в Сирии, искали пути урегулирования этого кризиса на недавнем саммите в Анкаре.
Саммит, нацеленный на прекращение массовых убийств в Сирии, вызвал беспокойство Америки, которая оказывает поддержку террористам в регионе.
В то время как между тремя странами продолжались переговоры по сирийскому вопросу, от министра энергетики России Александра Новака последовало еще одно критически важное заявление.
Национальные валюты в торговле
«Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном, поскольку есть общее понимание, что надо двигаться в эту сторону», — отметил Новак.
«Для ведения расчетов за нефть в национальных валютах необходима подготовка финансово-экономической и банковской инфраструктур всех трех стран», — добавил российский министр.
Комментарии читателей:
Hezarfen: Было бы здорово, но это же еще не точно.
muhtar: Нельзя, Ялтинское соглашение, кажется, сделало доллар обязательным…
vatandaş: muhtar, вот именно, что «соглашение»… то есть не божественный наказ, не айат… Изменим…
vatandaş: О, браво. Тогда скажите, что и база Инджирлик закрывается.
sadi: Нужна единая валютная единица.
kim: Почему Россия, которая сотрудничает в сирийском вопросе, постоянно наносит удары по мирным жителям?
okan: Правильно, избавимся от доллара.
savaşcı: Дай бог, и топливо, и природный газ упадут в цене.
portlandit: Если им удастся этот ход, США конец.
mmk…: Друзья, не питайте иллюзий! Об этом и раньше много говорилось. Возможен взаимный обмен товарами, но денежные переводы — это технический вопрос, и он требует не слов, а действий.
sinan a. : Теперь, думаю, более понятна причина, по которой США и Великобритания готовятся к войне.
Yalandan Kim Ölmüş: Пустое это все. Страны, которые пытались осуществлять торговлю нефтью в обход доллара, исчезли. Иначе русские и атомную электростанцию не строили бы за доллары, а к тому же не договаривались бы продавать эту электроэнергию за американскую валюту. Пустая угроза.
gjkl: Этот процесс можно будет наладить только с помощью золота или единой валюты. В товарообороте с Россией у нас перевес далеко не в нашу пользу, то же самое с Ираном. В торговле с каждой из этих стран мы больше покупаем, чем продаем. Это сложный процесс и даже невозможный. Но с единой валютой это можно сделать.
inter: Небылицы.
EMRE AYDIN: Хорошо, но когда это начнется? А доллар упадет?
ozturk ozturk: Каддафи и Саддам тоже в свое время приняли такие решения, но конец был печальным.
……: Я уж было подумал, что Инджирлик закрыли.
irfan yılmaz:……, будьте уверены это как минимум не менее важно, чем Инджирлик.
TERAKKİ PERVER: О национальных валютах говорят уже лет пять, но результата нет, дальше слов дело не идет.