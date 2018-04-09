Период торговли в национальных валютах между Турцией, Россией и Ираном

Три страны, которые обескуражили Америку своим сотрудничеством в сирийском вопросе, теперь и в торговле нефтью повернутся спиной к доллару.

Турция, Россия и Иран , которые, засучив рукава, работают над тем, чтобы положить конец годами не прекращающейся гражданской войне в Сирии , искали пути урегулирования этого кризиса на недавнем саммите в Анкаре

Саммит, нацеленный на прекращение массовых убийств в Сирии, вызвал беспокойство Америки, которая оказывает поддержку террористам в регионе.

В то время как между тремя странами продолжались переговоры по сирийскому вопросу, от министра энергетики России Александра Новака последовало еще одно критически важное заявление.

Национальные валюты в торговле

«Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах с Турцией и Ираном, поскольку есть общее понимание, что надо двигаться в эту сторону», — отметил Новак.

«Для ведения расчетов за нефть в национальных валютах необходима подготовка финансово-экономической и банковской инфраструктур всех трех стран», — добавил российский министр.

Комментарии читателей:

Hezarfen: Было бы здорово, но это же еще не точно.

muhtar: Нельзя, Ялтинское соглашение, кажется, сделало доллар обязательным…

vatandaş: muhtar, вот именно, что «соглашение»… то есть не божественный наказ, не айат… Изменим…

vatandaş: О, браво. Тогда скажите, что и база Инджирлик закрывается.

sadi: Нужна единая валютная единица.

kim: Почему Россия, которая сотрудничает в сирийском вопросе, постоянно наносит удары по мирным жителям?

okan: Правильно, избавимся от доллара.

savaşcı: Дай бог, и топливо, и природный газ упадут в цене.

portlandit: Если им удастся этот ход, США конец.

mmk…: Друзья, не питайте иллюзий! Об этом и раньше много говорилось. Возможен взаимный обмен товарами, но денежные переводы — это технический вопрос, и он требует не слов, а действий.

sinan a. : Теперь, думаю, более понятна причина, по которой США и Великобритания готовятся к войне.

Yalandan Kim Ölmüş: Пустое это все. Страны, которые пытались осуществлять торговлю нефтью в обход доллара, исчезли. Иначе русские и атомную электростанцию не строили бы за доллары, а к тому же не договаривались бы продавать эту электроэнергию за американскую валюту. Пустая угроза.

gjkl: Этот процесс можно будет наладить только с помощью золота или единой валюты. В товарообороте с Россией у нас перевес далеко не в нашу пользу, то же самое с Ираном. В торговле с каждой из этих стран мы больше покупаем, чем продаем. Это сложный процесс и даже невозможный. Но с единой валютой это можно сделать.

inter: Небылицы.

EMRE AYDIN: Хорошо, но когда это начнется? А доллар упадет?

ozturk ozturk: Каддафи и Саддам тоже в свое время приняли такие решения, но конец был печальным.

……: Я уж было подумал, что Инджирлик закрыли.

irfan yılmaz:……, будьте уверены это как минимум не менее важно, чем Инджирлик.

TERAKKİ PERVER: О национальных валютах говорят уже лет пять, но результата нет, дальше слов дело не идет.