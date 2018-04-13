Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,11%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, сырья и потребительских товаров.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 поднялся на 0,11%, достигнув месячного максимума, индекс SBF 120 подорожал на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Vinci SA (PA:SGEF), которые подорожали на 2,00 п. (2,48%), закрывшись на отметке в 82,62. Котировки Atos SE (PA:ATOS) выросли на 1,50 п. (1,33%), завершив торги на уровне 114,65. Бумаги Unibail Rodamco SE (AS:UNBP) выросли в цене на 2,30 п. (1,22%), закрывшись на отметке 190,85.

Лидерами падения стали акции Airbus Group SE (PA:AIR), цена которых упала на 1,46 п. (1,57%), завершив сессию на отметке 91,50. Акции STMicroelectronics NV (PA:STM) поднялись на 0,240 п. (1,30%), закрывшись на уровне 18,260, а Kering SA (PA:PRTP) снизились в цене на 3,70 п. (0,84%) и завершили торги на отметке 436,20.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Eramet (PA:ERMT), которые подорожали на 6,71% до отметки 136,80, Klepierre (PA:LOIM), которые набрали 3,60%, закрывшись на уровне 34,22, а также акции Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP), которые повысились на 3,53%, завершив сессию на отметке 75,740.

Лидерами падения стали акции GTT (PA:GTT), которые снизились в цене на 12,39%, закрывшись на отметке 48,36. Акции компании DBV Technologies SA (PA:DBV) потеряли 2,59% и завершили сессию на уровне 38,320. Котировки Television Francaise 1 SA (PA:TFFP) снизились в цене на 1,91% до отметки 10,280.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (304) превысило количество закрывшихся в минусе (239), а котировки 102 акций практически не изменились.

Котировки акций Eramet (PA:ERMT) выросли до максимума, повысившись на 6,71%, 8,60 п., и завершили торги на отметке 136,80. Котировки акций Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP) выросли до исторического максимума, поднявшись на 3,53%, 2,580 п., и завершили торги на отметке 75,740. Котировки акций Television Francaise 1 SA (PA:TFFP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,91%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 10,280.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 4,48% до отметки 13.87.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,55%, или 7,40, достигнув отметки $1.349,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,64%, или 0,43, до $67,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,94%, или 0,68, до отметки $72,70 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,2331, а котировки EUR/GBP упали на 0,15%, достигнув отметки 0,8650.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 89,48.