Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,56%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, здравоохранения и сырья.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 0,56%, индекс SBF 120 упал на 0,52%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 1,35 п. (5,57%), закрывшись на отметке в 25,59. Котировки Kering SA (PA:PRTP) выросли на 6,20 п. (1,44%), завершив торги на уровне 435,50. Бумаги Carrefour SA (PA:CARR) выросли в цене на 0,03 п. (0,18%), закрывшись на отметке 16,48.

Лидерами падения стали акции Airbus Group SE (PA:AIR), цена которых упала на 2,99 п. (3,13%), завершив сессию на отметке 92,43. Акции Renault SA (PA:RENA) поднялись на 2,66 п. (2,77%), закрывшись на уровне 93,36, а Veolia Environnement VE SA (PA:VIE) снизились в цене на 0,434 п. (2,25%) и завершили торги на отметке 18,821.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 5,57% до отметки 25,59, Aperam SA (AS:APAM), которые набрали 3,14%, закрывшись на уровне 40,03, а также акции Technicolor SA (PA:TCH), которые повысились на 2,97%, завершив сессию на отметке 1,319.

Лидерами падения стали акции Remy Cointreau (PA:RCOP), которые снизились в цене на 4,32%, закрывшись на отметке 113,00. Акции компании Airbus Group SE (PA:AIR) потеряли 3,13% и завершили сессию на уровне 92,43. Котировки Soitec SA (PA:SOIT) снизились в цене на 3,10% до отметки 59,400.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (295) превысило количество закрывшихся в плюсе (247), а котировки 103 акций практически не изменились.

Котировки акций Kering SA (PA:PRTP) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,44%, 6,20 п., и завершили торги на отметке 435,50.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 3,64% до отметки 15.82.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 1,17%, или 15,70, достигнув отметки $1.361,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,06%, или 1,35, до $66,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,52%, или 1,08, до отметки $72,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2380, а котировки EUR/GBP повысились на 0,01%, достигнув отметки 0,8717.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 89,14.