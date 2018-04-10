Таксисты устроят всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов

Российские таксисты планируют устроить всероссийский бойкот службы заказов «Яндекс. Такси».

Рязани и Сочи. Информация о проведении акции опубликована на форумах и в социальных сетях таксистами из ряда регионов России , в том числе из Москвы

Отметим, что акцию против агрегаторов поддержал профсоюз работников общественного транспорта.

Бойкот пройдет 10 апреля. В этот день участники намерены не принимать заказы, поступающие от сервисов. Протестная акция будет проводиться из-за недовольства таксистов тарифной политикой, а также из-за бездействия властей в вопросе контроля в сфере перевозок.