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Таксисты устроят всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов
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Таксисты устроят всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российские таксисты планируют устроить всероссийский бойкот службы заказов «Яндекс. Такси».
Информация о проведении акции опубликована на форумах и в социальных сетях таксистами из ряда регионов России, в том числе из Москвы, Рязани и Сочи.
Отметим, что акцию против агрегаторов поддержал профсоюз работников общественного транспорта.
Бойкот пройдет 10 апреля. В этот день участники намерены не принимать заказы, поступающие от сервисов. Протестная акция будет проводиться из-за недовольства таксистов тарифной политикой, а также из-за бездействия властей в вопросе контроля в сфере перевозок.
Как пишет «Реальное время», Министерство финансов России поддержало идею ввести страховку для пассажиров такси. Сейчас такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП).
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