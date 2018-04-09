Стоимость квартир в Войковском к июлю может вырасти

Небольшое повышение цен на жилую недвижимость в Войковском прогнозируют аналитики. В то время как сейчас средняя цена квадратного метра в районе составляет 166 403 рубля, к июлю цены на квартиры в границах Войковского будут находиться на уровне 169 629 рублей за «квадрат». Об этом сообщают аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости».