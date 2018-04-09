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Стоимость квартир в Войковском к июлю может вырасти
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Стоимость квартир в Войковском к июлю может вырасти 

Управа района Войковский 31 минуту назад
Фото: Управа района Войковский
Небольшое повышение цен на жилую недвижимость в Войковском прогнозируют аналитики. В то время как сейчас средняя цена квадратного метра в районе составляет 166 403 рубля, к июлю цены на квартиры в границах Войковского будут находиться на уровне 169 629 рублей за «квадрат». Об этом сообщают аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости».
Также эксперты отмечают, что сейчас Войковский занимает 35 место в рейтинге районов Москвы по динамике изменения цен на квартиры. Квадратный метр здесь на 0,4% дороже, чем в среднем по городу. (ео)
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