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Таксисты планируют 10 апреля всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов
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Таксисты планируют 10 апреля всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Таксисты планируют 10 апреля провести всероссийский бойкот службы заказов «Яндекс. Такси». Об этом сообщают на форумах и в соцсетях таксисты из ряда регионов, в том числе Москвы, Рязани и Сочи.
Акцию против агрегаторов поддержал и профсоюз работников общественного транспорта.
"Эта акция — бойкот всех агрегаторов и попытка в очередной раз привлечь внимание государства и бизнеса к проблеме", — заявили готовые приехать на акцию таксисты "Газете.Ru".
В день акции ее участники не будут принимать заказы, поступающие от сервисов. В целом среди причин бойкота участники указывают недовольство тарифной политикой, а также бездействие властей в вопросе контроля в сфере перевозок.
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