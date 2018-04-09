Таксисты планируют 10 апреля всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов

Таксисты планируют 10 апреля провести всероссийский бойкот службы заказов «Яндекс. Такси». Об этом сообщают на форумах и в соцсетях таксисты из ряда регионов, в том числе Москвы, Рязани и Сочи.

Акцию против агрегаторов поддержал и профсоюз работников общественного транспорта.

"Эта акция — бойкот всех агрегаторов и попытка в очередной раз привлечь внимание государства и бизнеса к проблеме", — заявили готовые приехать на акцию таксисты "Газете.Ru"

В день акции ее участники не будут принимать заказы, поступающие от сервисов. В целом среди причин бойкота участники указывают недовольство тарифной политикой, а также бездействие властей в вопросе контроля в сфере перевозок.