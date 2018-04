Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 2,16% 

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Koza Altin Isletmeleri AS (IS:KOZAL), которые подорожали на 0,76 п. (1,70%), закрывшись на отметке в 45,50. Котировки Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS (IS:BJKAS) выросли на 0,060 п. (1,67%), завершив торги на уровне 3,650. Бумаги Ford Otomotiv Sanayi AS (IS:FROTO) выросли в цене на 0,25 п. (0,41%), закрывшись на отметке 61,30.