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Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 1,38%
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Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 1,38% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов текстильной и кожевенной промышленности, лизинга и туризма.
На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 упал на 1,38%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS (IS:GOZDE), которые подорожали на 0,180 п. (3,56%), закрывшись на отметке в 5,230. Котировки Global Yatirim Holding AS (IS:GLYHO) выросли на 0,110 п. (2,77%), завершив торги на уровне 4,080. Бумаги Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS (IS:CEMTS) выросли в цене на 0,110 п. (2,42%), закрывшись на отметке 4,650.
Лидерами падения стали акции SASA Polyester Sanayi AS (IS:SASA), цена которых упала на 2,150 п. (13,56%), завершив сессию на отметке 13,700. Акции Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (IS:VESTL) поднялись на 1,120 п. (9,44%), закрывшись на уровне 10,740, а Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS (IS:KARSN) снизились в цене на 0,180 п. (7,76%) и завершили торги на отметке 2,140.
На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (313) превысило количество закрывшихся в плюсе (62), а котировки 35 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,04%, или 0,50, достигнув отметки $1.336,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,05%, или 1,27, до $63,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 1,94%, или 1,30, до отметки $68,41 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY выросла на 0,26% до 4,0560, а котировки EUR/TRY повысились на 0,56%, достигнув отметки 4,9976.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,26% до 89,59.
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