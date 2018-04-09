Галузин: У производителей мяса в РФ есть шанс выйти на рынок Японии

Михаил Юрьевич, в чем сложность выхода на японский рынок?

Михаил Галузин : В Японии высокие стандарты качества, экологические стандарты. И производитель, который хочет поставлять сюда продукцию, должен соблюдать принятые требования. Но товарное разнообразие продуктов российского производства на японском рынке говорит о том, что наши компании с этим справляются.

А насколько велик продовольственный товарооборот между нашими странами?

Михаил Галузин: Сегодня экспорт сельскохозяйственной продукции в Японию выглядит скромно. Это около 300 миллионов долларов, он занимает 1-2 процента в общей структуре экспорта. Но самое главное, что мы запустили этот процесс, начали прилагать усилия по освоению японского рынка продовольственных товаров. Этому активно помогает Российский экспортный центр.

Какие товары кроме рыбы еще закрепились на японском рынке?

Михаил Галузин: Прежде всего все-таки рыба и морепродукты, включая красную рыбу, морского ежа, целый ряд других видов морепродуктов. Мы также экспортируем в Японию кукурузу, пшеницу, гречку. По линии торгпредства работаем над тем, чтобы профильные японские государственные инстанции сертифицировали наших производителей мясной продукции. Это даст возможность отечественным компаниям выйти на японский рынок. Аналогично мы импортируем целый ряд продуктов из Японии. Прежде всего это опять же рыба и морепродукты.

Почему они занимают первые позиции и с той, и с другой стороны?

Михаил Галузин: В области рыболовства Россия и Япония сотрудничают с очень давних времен. Есть серия соглашений, позволяющих нашим рыбакам вести промысел в японской исключительной экономической зоне, а японским рыбакам — в нашей исключительной экономической зоне. Некоторые товарные позиции пересекаются, к примеру, лосось. Его добываем мы в японских водах, и они в наших. Другие — не пересекаются.

У наших производителей мясной продукции появился шанс выйти на рынок Японии

Также мы поставляем в Японию переработанную рыбную продукцию (например, лососевых пород). Кроме того, есть уникальные продукты, которые не пользуются спросом у нас, но интересны японскому потребителю. Например, икра морского ежа. У нас она не популярна, а в Японии — деликатес.

А красная икра пользуется спросом в Японии?

Михаил Галузин: В Японии совершенно иной формат потребления красной икры. Это не баночная засоленная икра, как у нас, а сырая свежая, которая употребляется в традиционной японской кухне. Эта икра совсем другая.

Япония — одна из наиболее развитых с технологической точки зрения стран. Происходит у нас обмен на уровне технологий?

Михаил Галузин: У нас есть примеры использования японских технологий в городской среде. Мы запустили интересную программу сотрудничества с Японией под названием «Умный город». Японские передовые технологии обеспечения, предположим, дорожного движения, уже используются в пилотных проектах в Воронеже, Владивостоке

Есть технологические проекты в области медицины. Создан медицинский центр на японском оборудовании в Иркутске . Сегодня мы ведем речь о создании целой серии клиник в России, основанных на японских технологиях. Например, клиника в Хабаровске модернизируется с применением японских технологий. Еще две клиники будут созданы в Москве . По сути это импорт передовых медицинских технологий.

Справка «РГ»

В 2017 году российско-японский товарооборот вырос на 13 процентов, до 18 миллиардов долларов. В импорте из Японии основную долю занимает продукция транспортного машиностроения. Мы закупаем продукцию японского автопрома для нужд строительной индустрии, большегрузные автомобили, автобусы, экскаваторы. Популярен легковой транспорт. В экспорте превалируют углеводороды, энергоносители: сырая нефть, сжиженный природный газ, уголь.