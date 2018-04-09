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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 5,15 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 5,15 пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 9 апреля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5263,39  пункта, что оказалось на 5,15 пункта или 0,10 проц выше показателя
предыдущего торгового дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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