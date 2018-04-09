Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 5,15 пункта

Париж, 9 апреля / Синьхуа / — Сегодня при закрытии торговой

сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5263,39 пункта, что оказалось на 5,15 пункта или 0,10 проц выше показателя

предыдущего торгового дня. —0—