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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 5,15 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 5,15 пункта
ИА Синьхуа
1 час назад
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Париж, 9 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой
сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5263,39 пункта, что оказалось на 5,15 пункта или 0,10 проц выше показателя
предыдущего торгового дня. —0—
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