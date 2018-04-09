Ещё
Apple Pay получил поддержку протокола Interledger от Ripple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple Pay получил поддержку протокола Interledger от Ripple 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Компания Apple представила технологию Payment Request API для Apple Pay с поддержкой протокола Interledger от Ripple, узнал «РБК». Нововведение, предназначенное для работы в веб-браузере Safari, упростит процесс оплаты товаров на веб-сайтах и, возможно, привнесет в Apple Pay нативную поддержку криптовалют.
Протокол Interledger призван обеспечить безграничное масштабирование инфраструктуры денежных переводов вкупе с высоким уровнем приватности данных всех участников производимых транзакций. При этом благодаря открытому коду Interledger может объединить трансферные системы с различными типами заключенных в них ценностей в единое целое.
Как вырос курс Ripple
За последние два дня курс валюты Ripple (XRP) вырос на 9%, а ее суммарная капитализация выросла почти на 1,5 миллиарда долларов. По данным Coinmarketcap, сейчас средневзвешенный курс монеты составляет 0,49 доллара. Не исключено, что на фоне новостей о сотрудничестве Apple и Ripple цена альткоина по отношению к доллару вырастет еще больше.
Несмотря на совместимость протокола Interledger с цифровой наличностью, нет никаких гарантий, что в Купертино позволят пользователям совершать транзакции с использованием криптовалют. Вероятнее всего, освоение разработки Ripple позволит компании увеличить количество онлайн-ритейлеров, которые принимают Apple Pay в качестве оплаты.
Приглашаем желающих узнать больше о криптовалютах и блокчейне на страницы дружественного ресурса 2bitcoins.ru. Обсудить новую инициативу Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Apple продолжает платить зарплату Стиву Возняку Apple представила красный iPhone 8 и iPhone 8 Plus Разработчики показали, как изменится ARKit в iOS 11.3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением142
Первые плоды санкций США. Что будет дальше740
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня35
Эрдоган нацелился на Донбасс305
Галкин поделился личной трагедией28
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение