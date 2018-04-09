Apple Pay получил поддержку протокола Interledger от Ripple

Компания Apple представила технологию Payment Request API для Apple Pay с поддержкой протокола Interledger от Ripple, узнал « РБК ». Нововведение, предназначенное для работы в веб-браузере Safari, упростит процесс оплаты товаров на веб-сайтах и, возможно, привнесет в Apple Pay нативную поддержку криптовалют.

Протокол Interledger призван обеспечить безграничное масштабирование инфраструктуры денежных переводов вкупе с высоким уровнем приватности данных всех участников производимых транзакций. При этом благодаря открытому коду Interledger может объединить трансферные системы с различными типами заключенных в них ценностей в единое целое.

Как вырос курс Ripple

За последние два дня курс валюты Ripple (XRP) вырос на 9%, а ее суммарная капитализация выросла почти на 1,5 миллиарда долларов. По данным Coinmarketcap, сейчас средневзвешенный курс монеты составляет 0,49 доллара. Не исключено, что на фоне новостей о сотрудничестве Apple и Ripple цена альткоина по отношению к доллару вырастет еще больше.

Несмотря на совместимость протокола Interledger с цифровой наличностью, нет никаких гарантий, что в Купертино позволят пользователям совершать транзакции с использованием криптовалют. Вероятнее всего, освоение разработки Ripple позволит компании увеличить количество онлайн-ритейлеров, которые принимают Apple Pay в качестве оплаты.

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