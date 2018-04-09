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Генпрокуратура назвала реальный объем незаконно выведенных в Британию денег
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Генпрокуратура назвала реальный объем незаконно выведенных в Британию денег 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что беглые россияне незаконно вывели в Британию до 5 трлн рублей.
Куренный сообщил, что 500 млрд рублей, выведенных из России в Великобританию — это только доказанный ущерб. Общий объем похищенных средств, по его словам, превышает 5 трлн рублей, сообщает «Дождь».
Ранее в пятницу Куренной заявил, что Россия надеется на получение ответа на запрос по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, хотя «надежды не так много».
Накануне генпрокурор Юрий Чайка сказал, что с 2002 года правоохранительные органы России направили в Великобританию запросы на выдачу 61 человека, обвиняемого или осужденного по экономическим статьям. Сумма доказанного ущерба, по словам Чайки, превышала 500 млрд рублей.
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