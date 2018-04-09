Минфин РФ намерен снизить порог беспошлинной интернет-покупки

Порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов могут снизить с 1 июля. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство финансов РФ

Согласно документу, порог будет снижен вдвое — с 1 тысячи евро до 500 евро. В 2019 году произойдет еще одно снижение — до 200 долларов.

В пояснительной записке говорится, что это позволит установить равные условия импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли.

Также нововведение обеспечит необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержит отечественное производство товаров.

Сейчас в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью 1 тысяча евро, в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.