Ещё
Минфин РФ намерен снизить порог беспошлинной интернет-покупки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин РФ намерен снизить порог беспошлинной интернет-покупки 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Порог беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов могут снизить с 1 июля. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство финансов РФ.
Согласно документу, порог будет снижен вдвое — с 1 тысячи евро до 500 евро. В 2019 году произойдет еще одно снижение — до 200 долларов.
В пояснительной записке говорится, что это позволит установить равные условия импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли.
Также нововведение обеспечит необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержит отечественное производство товаров.
Сейчас в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью 1 тысяча евро, в пределах 31 килограмма в месяц. При превышении взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%.
Ранее сообщалось, что в России планируют ограничить интернет-торговлю детскими товарами. Такое поручение Минэкономики и Федеральной таможенной службе дал первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Москва24: последние новости
Акции компаний Дерипаски упали на фоне новых санкций Курс евро превысил 75 рублей впервые с 3 августа 2016 года Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением142
Первые плоды санкций США. Что будет дальше730
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня35
Эрдоган нацелился на Донбасс305
Галкин поделился личной трагедией27
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение