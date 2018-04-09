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Минфин предложил снизить порог беспошлинной интернет-торговли
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Минфин предложил снизить порог беспошлинной интернет-торговли 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Министерство финансов России предлагает снизить порог беспошлинной покупки через интернет до 500 евро с июля 2018 года, а с 2019 года — до 200 евро, говорится в проекте постановления правительства.
В пояснительной записке к проекту сказано, что такие меры помогут формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, передает ТАСС.
Ранее Минфин сообщал, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России будет постепенно снижен до 200 евро для каждого отправления.
В 2014 году помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов говорил, что правительство определило порог беспошлинной интернет-торговли — он существенно выше средней стоимости посылки в 200-250 евро.
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