Задолженность по зарплате в Марий Эл в марте выросла на 45%

Марий Эл задолженность по зарплате выросла на 45,9% или 2 млн 426 тыс. рублей за март, сообщает Маристат.

Данные по зарплате на 1 апреля представлены без учета малого предпринимательства. Общий долг с начала текущего года — 7 млн 715 тыс. рублей.

За 2017 год средняя зарплата в Марий Эл выросла на 6,5% и превысила 31 тыс. рублей.

МРОТ в республике с 1 января для работающих во внебюджетных организациях составляет: 10 тыс. 47 рублей. C 1 мая он поднимется до 11 163 рублей, т.е. будет приравнен к федеральному прожиточному минимуму.