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Задолженность по зарплате в Марий Эл в марте выросла на 45%
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Задолженность по зарплате в Марий Эл в марте выросла на 45% 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл задолженность по зарплате выросла на 45,9% или 2 млн 426 тыс. рублей за март, сообщает Маристат.
Данные по зарплате на 1 апреля представлены без учета малого предпринимательства. Общий долг с начала текущего года — 7 млн 715 тыс. рублей.
За 2017 год средняя зарплата в Марий Эл выросла на 6,5% и превысила 31 тыс. рублей.
МРОТ в республике с 1 января для работающих во внебюджетных организациях составляет: 10 тыс. 47 рублей. C 1 мая он поднимется до 11 163 рублей, т.е. будет приравнен к федеральному прожиточному минимуму.
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