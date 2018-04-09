Минфин предложил снизить объём беспошлинной интернет-покупки до 500 евро

Министерстве финансов выступили с инициативой с 1 июля понизить порог беспошлинной покупки через Интернет до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро.

Соответствующее предложение содержится в подготовленном ведомством проекте постановления Правительства, размещённом на портале проектов нормативных актов.

Как сказано в пояснительной записке к инициативе, названные меры будут способствовать формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путём трансграничной электронной торговли.

Кроме того, новшество сможет обеспечить необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержать производство отечественных товаров.