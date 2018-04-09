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Минфин предложил снизить объём беспошлинной интернет-покупки до 500 евро
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Минфин предложил снизить объём беспошлинной интернет-покупки до 500 евро 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Министерстве финансов выступили с инициативой с 1 июля понизить порог беспошлинной покупки через Интернет до 500 евро, а с 2019 года — до 200 евро.
Соответствующее предложение содержится в подготовленном ведомством проекте постановления Правительства, размещённом на портале проектов нормативных актов.
Как сказано в пояснительной записке к инициативе, названные меры будут способствовать формированию равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путём трансграничной электронной торговли.
Кроме того, новшество сможет обеспечить необходимый уровень администрирования соответствующих платежей и поддержать производство отечественных товаров.
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