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Евро превысил 75 рублей
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Евро превысил 75 рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Курс евро превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро.
В последний раз курс евро рос до уровня 75 рублей 3 августа 2016 года.
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Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Ранее сообщалось, что курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.
Официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы"Виктор Вексельберг.
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