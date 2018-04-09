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Минфин снизит порог беспошлинной интернет-торговли в пять раз
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Минфин снизит порог беспошлинной интернет-торговли в пять раз 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-покупки до 200 евро с 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из документа следует, что снижение порога будет поэтапным. С 1 июля и по 31 декабря 2018 года включительно порог беспошлинной интернет-покупки составит 500 евро, либо 31 килограмм на человека в месяц. С 1 января 2019 года порог снижается до 200 евро при сохранении той же нормы в килограммах.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что порог снижается в том числе для формирования равных условий импорта товаров и поддержки отечественного производства. Норма будет действовать на всей таможенной территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), она предусмотрена решением Совета Евразийской экономической комиссии.
Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов составляет 1000 евро в месяц. При превышении этого порога с суммы превышения взимается пошлина 30 процентов.
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