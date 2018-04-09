Минфин снизит порог беспошлинной интернет-торговли в пять раз

Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-покупки до 200 евро с 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что снижение порога будет поэтапным. С 1 июля и по 31 декабря 2018 года включительно порог беспошлинной интернет-покупки составит 500 евро, либо 31 килограмм на человека в месяц. С 1 января 2019 года порог снижается до 200 евро при сохранении той же нормы в килограммах.

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов составляет 1000 евро в месяц. При превышении этого порога с суммы превышения взимается пошлина 30 процентов.