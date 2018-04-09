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Winline дает крутой бонус на Лигу чемпионов и Лигу Европы
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Winline дает крутой бонус на Лигу чемпионов и Лигу Европы 

Спорт-Экспресс 19 минут назад
На этой неделе продолжится битва в Лиге чемпионов, очередь ответных четвертьфинальных встреч. И уже во вторник (10 апреля) и среду (11 апреля) состоятся четыре четвертьфинальные игры. Увы, плей-офф главного клубного турнира проходит без российских клубов. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
"Севилья" (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (первый матч) /11 апреля (ответный) «Ювентус» (Италия) — "Реал" (Испания) — 0:3 /11 апреля «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия) — 4:1 /10 апреля «Ливерпуль» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия) 3:0 /10 апреля
Кстати, букмекер Winline предлагает отличные коэффициенты на встречи Лиги чемпионов и одну крутую акцию, о которой написано ниже.
Winline организовал суперакцию для новых игроков. Так, вы можете зарегистрироваться и удвоить первый депозит. Предложение доступно в течение 24 часов с момента регистрации. Сумма бонуса равна сумме первого пополнения счета, но не может превышать 16 000 рублей. Начисление бонуса происходит после первого пополнения счета и получения согласия пользователя на участие в акции. Остальные подробности акции — здесь.
Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 13 апреля, даты полуфиналов: 24/25 апреля и 1/2 мая. Финал состоится 28 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
А уже в четверг состоятся ответные четвертьфинальные игры Лиги Европы. В этом турнир Россию представляет ЦСКА. А полностью пары выглядят так:
"РБ Лейпциг" (Германия) — «Марсель» (Франция) — 1:0 (первый матч) «Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия) — 4:1 «Атлетико» (Испания) — «Спортинг» (Португалия) — 2:0 «Лацио» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:2  Первые матчи во всех парах состоялись 5 апреля, ответные будут 12 апреля. И на них Winline дает не менее интересные коэффициенты, чем на Лигу чемпионов. И не забывайте про супербонус.
Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы — 13 апреля, игры 1/2 финала — 26 апреля и 3 мая. Финал турнир состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».
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