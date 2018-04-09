Winline дает крутой бонус на Лигу чемпионов и Лигу Европы

На этой неделе продолжится битва в Лиге чемпионов, очередь ответных четвертьфинальных встреч. И уже во вторник (10 апреля) и среду (11 апреля) состоятся четыре четвертьфинальные игры. Увы, плей-офф главного клубного турнира проходит без российских клубов. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Кстати, букмекер Winline предлагает отличные коэффициенты на встречи Лиги чемпионов и одну крутую акцию, о которой написано ниже.

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Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет 13 апреля, даты полуфиналов: 24/25 апреля и 1/2 мая. Финал состоится 28 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

А уже в четверг состоятся ответные четвертьфинальные игры Лиги Европы. В этом турнир Россию представляет ЦСКА. А полностью пары выглядят так:

"РБ Лейпциг " (Германия) — «Марсель» ( Франция ) — 1:0 (первый матч) «Арсенал» (Англия) — ЦСКА (Россия) — 4:1 «Атлетико» (Испания) — «Спортинг» ( Португалия ) — 2:0 «Лацио» (Италия) — «Зальцбург» ( Австрия ) — 4:2 Первые матчи во всех парах состоялись 5 апреля, ответные будут 12 апреля. И на них Winline дает не менее интересные коэффициенты, чем на Лигу чемпионов. И не забывайте про супербонус.

Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы — 13 апреля, игры 1/2 финала — 26 апреля и 3 мая. Финал турнир состоится 16 мая на стадионе «Стад-де-Лион».