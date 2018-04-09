Эксперт рассказал, чем грозит «скачок» курса валют

По мнению экономиста, сегодняшний резкий скачок курса валют имеет спекулятивную природу, а к объявленным санкциям надо относится спокойно.

«Нынешний скачок курса валют имеет исключительно спекулятивную природу. Никаких причин для того, чтобы курс рубля существенно ослаб — не наблюдается. При этом до сих пор неизвестно какие будут последствия этих санкций для финансового состояния этих компаний — очевидно оно ухудшится, но насколько и как тяжело — сегодня пожалуй не знает никто», — рассказывает Кричевский.

Эксперт уверен, что последствия введенных санкций для рядового гражданина России не страшны, так как были кризисы гораздо серьезнее. Но серьезные изменения могут потрясти валютный рынок уже к осени этого года.

«Есть несколько объективных факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть на ослабление курса. Прежде всего это переоцененность российской валюты, которая отмечалась на протяжении последних месяцев различными компаниями-экспортерами. Кроме того, ослабление курса нацвалюты не несет никаких угроз для рядовых граждан — за последние годы мы видели курсы гораздо страшнее, и никаких последствий в плане поднятия резких цен на продукты питания не наблюдалось. Впрочем, как и понижения. Что же касается долгосрочных последствий, то они будут нивелированы вплоть до окончания чемпионата мира по футболу и сезона отпусков», — заявил эксперт.