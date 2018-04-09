Специалисты прокомментировали растущие курсы евро и доллара

Председатель комитета по валютно‐финансовой и денежно‐кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский пояснил, почему рост евро и доллара был ожидаем. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Когда пошли разговоры о новом раунде санкций, стало очевидно, что будет коррекция. Рынок отреагировал на усложнение условий финансирования. Пройдет

какое-то время, прежде чем ситуация адаптируется,

как-то устаканится

— Игорь Лавровский.

Что касается повторения ситуации, когда евро превысил отметку в 100 рублей, то здесь, по мнению эксперта, «все зависит от развития политической ситуации в мире».

золото-валютные

запасы для того, чтобы компенсировать любые возможные колебания и влияния на экономику. Но дело не в этом. Все теперь зависит от большой политики. Ситуация в Сирии крайне напряженная и может рвануть

— Игорь Лавровский.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что значительных изменений валюты в ближайшее время не предвидится.

Людям, которые зарабатывают в рублях, я советую никаких движений не предпринимать. Если едете в Европу, покупайте евро. Едете в США — доллары. Но никаких накоплений в валюте, а тем более в долларах, делать не стоит

— Юрий Юденков.

Он добавил, что необходимо учитывать ведение торговой войны между США и Китаем . По его мнению, доллар — не лучшее вложение средств на данный момент.