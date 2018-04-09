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Специалисты прокомментировали растущие курсы евро и доллара
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Специалисты прокомментировали растущие курсы евро и доллара 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель комитета по валютно‐финансовой и денежно‐кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский пояснил, почему рост евро и доллара был ожидаем. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Когда пошли разговоры о новом раунде санкций, стало очевидно, что будет коррекция. Рынок отреагировал на усложнение условий финансирования. Пройдет
какое-то  время, прежде чем ситуация адаптируется,
как-то  устаканится
— Игорь Лавровский.
Что касается повторения ситуации, когда евро превысил отметку в 100 рублей, то здесь, по мнению эксперта, «все зависит от развития политической ситуации в мире».
В России адекватные
золото-валютные
запасы для того, чтобы компенсировать любые возможные колебания и влияния на экономику. Но дело не в этом. Все теперь зависит от большой политики. Ситуация в Сирии крайне напряженная и может рвануть
— Игорь Лавровский.
Кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что значительных изменений валюты в ближайшее время не предвидится.
Людям, которые зарабатывают в рублях, я советую никаких движений не предпринимать. Если едете в Европу, покупайте евро. Едете в США — доллары. Но никаких накоплений в валюте, а тем более в долларах, делать не стоит
— Юрий Юденков.
Он добавил, что необходимо учитывать ведение торговой войны между США и Китаем. По его мнению, доллар — не лучшее вложение средств на данный момент.
На «Московской бирже» начали расти курсы валют ‐ евро поднялся выше 74 рублей за единицу впервые с 4 августа 2016 года. При этом доллар торгуется выше отметки в 60 рублей за единицу впервые с 16 ноября 2017 года.
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