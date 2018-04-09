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Общественность Индии говорит против — запрету на криптовалюты и блокчейн
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Общественность Индии говорит против — запрету на криптовалюты и блокчейн 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
5 апреля Резервный банк Индии (РБИ) объявил о наложении запрета на любую деятельность, связанную с блокчейном и криптовалютой, и о завершении всех соответствующих операций. В тот же день была опубликована петиция против этого. С момента публикации петиции в сети уже собрано 17 тыс. подписей.
В петиции просят правительство Индии поддержать блокчейн и криптовалютное пространство, особенно в связи с тем, что в данной сфере задействовано много молодежи. И если поставить всеобщий запрет, то большинство из них, если не все, останутся просто без работы.
Десятки тысяч молодых людей работают в компаниях, которые связаны с блокчейном. Это серьезная цифра для правительства, которое не в состоянии повысить уровень занятости в стране. И если оно не примет жесткие меры и не выступит в поддержку блокчейна, то Индии грозит новая волна безработицы.
Один из техно-инвесторов Тим Дрэйпер назвал огромной ошибкой запрет Резервного банка Индии от 5 апреля. Ведь он может привести к неправомерным торгам криптовалютой в Индии. Кроме того, вследствие запрета государство даже может лишиться потенциальной прибыли от деятельности криптобирж и спровоцировать резкое снижение курсов на криптовалютном рынке в результате цепной реакции на запрет.
В документе говорится о неизбежности развития блокчейна в мировом масштабе. Она также является призывом к правительству Индии сохранить конкурентоспособность в этой сфере наряду с другими странами, чтобы «не остаться за бортом».
Понятно, что криптовалюту и блокчейн уже не остановить. Каждый должен принять для себя решение: либо он желает участвовать в этом движении на полную силу, либо он просто остается в стороне. Настоящая позиция правительства говорит о том, что оно хочет остаться в стороне. Пропустив интернет-революцию, затем AI-революцию, теперь проходят мимо блокчейн-революции.
Любопытно также и то, что сразу после заявления о запрете в тот же день РБИ официально сообщил о своей заинтересованности в создании собственной криптовалюты. То есть, РБИ хочет остановить других, но в то же время воспользоваться блокчейн-технологией в своих личных интересах.
На фоне всего происходящего есть сведения о том, что пока ни один банк Индии не приостановил сотрудничество с местными торговыми платформами.
фото: Unsplash
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