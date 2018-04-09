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Районная читальня поучаствует в «Библионочи»
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Районная читальня поучаствует в «Библионочи» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь». Она пройдет 21 апреля.
Как уточнили на официальном сайте читальни, акция проходит в стенах учреждения уже в седьмой раз. В этом году тема мероприятия — «Магия книг».
Гостей начнут принимать с 17:00. Акция завершится в 22:00. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Информацию об этом можно уточнить по телефону: 8-499-230-00-93, добавочный 259.
В программе запланировано торжественное открытие мероприятия, показ музыкальных сказок, интерактивные занятия, мастер-классы, просмотр мультфильмов.
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