Районная читальня поучаствует в «Библионочи»

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь». Она пройдет 21 апреля.

Как уточнили на официальном сайте читальни, акция проходит в стенах учреждения уже в седьмой раз. В этом году тема мероприятия — «Магия книг».

Гостей начнут принимать с 17:00. Акция завершится в 22:00. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Информацию об этом можно уточнить по телефону: 8-499-230-00-93, добавочный 259.

В программе запланировано торжественное открытие мероприятия, показ музыкальных сказок, интерактивные занятия, мастер-классы, просмотр мультфильмов.