В РФ снизят в Интернете порог для торговли

Как передает «Интерфакс», об этом говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте кабинета министров РФ.

Речь идет о том, что с июля 2018 года предлагается снизить порог торговли в Сети с 1000 до 500 евро, а с 1 января 2019 года — до 200 евро.

В пояснительной записке к проекту говорится, что эти меры необходимы для формирования равных условий импорта товаров и для поддержки отечественного производителя.

В начале февраля 2018 года страны ЕАЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Предполагалось понижение данной суммы до 500 евро с 1 января 2019 года, а затем, с 1 января 2020-го — до 200 евро.