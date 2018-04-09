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В РФ снизят в Интернете порог для торговли
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В РФ снизят в Интернете порог для торговли 

Вести.Ru 1 час назад
Россия намерена понижать порог беспошлинной интернет-торговли более быстрыми темпами, чем это предусмотрено общими для Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как передает «Интерфакс», об этом говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте кабинета министров РФ.
Речь идет о том, что с июля 2018 года предлагается снизить порог торговли в Сети с 1000 до 500 евро, а с 1 января 2019 года — до 200 евро.
В пояснительной записке к проекту говорится, что эти меры необходимы для формирования равных условий импорта товаров и для поддержки отечественного производителя.
В начале февраля 2018 года страны ЕАЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Предполагалось понижение данной суммы до 500 евро с 1 января 2019 года, а затем, с 1 января 2020-го — до 200 евро.
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