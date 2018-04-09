Россия в 1990-е: самые шокирующие факты

В 90-е годы Россия встала на путь глобальных реформ, что обернулось для страны неисчислимыми бедствиями — разгулом бандитизма, сокращением численности населения, резким падением уровня жизни. Россияне впервые узнали, что такое либерализация цен, финансовая пирамида и дефолт.

Пол-литра по цене «Волги»

В августе 1992 года граждане России получили возможность приобретать приватизационные чеки (ваучеры), которые можно было обменивать на активы государственных предприятий. Авторы реформ обещали, что за ваучер, номинальная стоимость которого составляла 10 тысяч рублей, население может купить две «Волги», однако уже к концу 1993 года его едва можно было обменять на две бутылки водки. Впрочем, наиболее предприимчивые игроки, имевшие доступ к закрытой информации, смогли сколотить на приватизационных чеках целое состояние.

Меняй — не хочу

Вплоть до 1 июля 1992 года официальный курс рубля соответствовал 56 копейкам за один американский доллар, однако простому смертному приобрести валюту по такому курсу, несоответствующему рыночной цене, было невозможно. В дальнейшем правительство приравняло доллар к биржевому курсу, и он в один момент взлетел до 125 рублей, то есть в 222 раза. Страна вступила в эпоху валютных спекуляций.

И себе, и другому

Все, кто в начале 90-х оказывался в валютном бизнесе попадали под «крышу». «Крышевали» валютных спекулянтов либо бандиты, либо милиция. Учитывая солидную маржу (разницу между реальным рыночным курсом и спекулятивным) зарабатывали неплохо и сами валютчики, и их «крыша». Так, с 1000 американских долларов тогда можно было наварить $100. В наиболее удачные дни валютный спекулянт мог заработать до 3000 баксов.

Ужать пояса

В 1991 году продуктовые магазины обычно делились на две части: в одной продавали товары без ограничений, в другой отоваривались по талонам. В первой можно было найти черный хлеб, маринады, морскую капусту, перловую или ячневую крупы, консервы. Во второй, выстояв огромную очередь, по талонам можно было купить молоко, окорока, мороженую рыбу, рис, пшено, муку, яйца, масло, чай, конфеты, водку и сигареты. При этом объемы покупаемой продукции строго лимитировались — 1 кг муки, 1 десяток яиц, 1 литр масла.

Цены в бешенстве

Изменение стоимости товаров первой необходимости было главным индикатором ухудшения экономической ситуации в стране. Так, если в конце 1991 года буханка хлеба стоила 1,8 рублей, то в конце января, после либерализации цен, за нее приходилось отдавать 3,6 рублей. Дальше — больше: в июне 1992-го ценник на хлеб подскочил до 11 рублей, в ноябре — до 20. К январю 1994 года цена за буханку хлеба уже достигала 300 рублей. Чуть более чем за 2 года хлеб подорожал в 166 раз!

Плащ не по карману

Рекордсменом по росту цен стала коммуналка, которая за период 1992-93 годов повысилась в 147 раз. При этом зарплаты были увеличены лишь в 15 раз. Какая же была покупательская способность рубля? К примеру, в июне 1993 года средняя зарплата по стране составляла 22 тысячи рублей. 1 кг сливочного масла стоил 1400-1600 рублей, 1 кг мяса — 2000 руб., пол-литра водки — 1200 руб., литр бензина (АИ-78) — 1500 руб., женский плащ — 30 000 руб.

Все на рынок

Многим россиянам чтобы как-то выжить приходилось менять сферу деятельности. Самой популярной профессией на заре 90-х стал «челнок». По некоторым данным, поставщиками ширпотреба были до четверти трудоспособных граждан РФ. Точный заработок «челноков» установить сложно, так как почти все деньги пускались в оборот. В среднем за одну ходку можно было реализовать товаров на 200-300 долларов.

Смертельный продукт

Употребление алкоголя в середине 90-х достигло максимальных показателей за всю историю нашей страны — 18 литров на человека в год. Пили в основном суррогаты и дешевый импортный продукт. Виной всему непомерный акцизный налог в размере 90%, который оставил пылиться на складах высококачественную отечественную водку — «Столичную», «Пшеничную», Русскую». Число летальных исходов от отравления некачественным алкоголем, среди которого лидировал голландский спирт Royal, ежегодно достигало 700 тысяч.

Пугающая убыль

90-е годы запомнились катастрофическими показателями демографии. По подсчетам депутатов фракции КПРФ , в период с 1992 по 1998 годы естественная убыль населения превысила 4,2 миллиона человек, ежегодно число трудоспособного населения страны сокращалось в среднем на 300 тысяч. За этот период обезлюдело примерно 20 тысяч деревень.

Не нужны никому

В мае 1992 года правительство РФ отменяет действовавший в СССР закон о пенсиях и вводит новые нормативы, к которым применяются понижающие коэффициенты. В результате скандального нововведения реальные размеры пенсий около 35 миллионов россиян снизились вдвое. Преимущественно из среды пенсионеров вырастет контингент уличных торговцев.

Выжить любой ценой

30 сентября 1991 года в Хабаровске встретились работники моргов и судмедэксперты ряда городов Дальнего Востока для обсуждения вопросов выживаемости в период кризиса. В частности, они затрагивали вопросы выхода на рынки сбыта органов, изъятых у трупов. А торговаться было из-за чего. Так, глазное яблоко стоило тысячу долларов, почка — $14 тысяч, печень — $20 тысяч.

Деньги в трубу

17 августа 1998 года правительство РФ объявило дефолт. Буквально в течение нескольких месяцев курс доллар взлетел на 300%. Общие потери российской экономики тогда были оценены в 96 млрд долларов, коммерческие банки потеряли $45 млрд, корпоративный сектор — $33 млрд, рядовые граждане — $19 млрд

Защищайтесь сами

8 июля 1991 года во время очередного нападения кавказкой мафии на один из приисков Магаданской области был украден килограмм золота. И снова колымская милиция ничем не смогла помочь. Тогда правоохранители разрешили государственным золотодобытчикам вооружиться. Ведь именно оружие было основным фактором, сдерживающим нападения бандитов на вольных старателей.

Кровавые годы

Середина 90-х в России отметилась невиданным разгулом бандитизма. По данным генерал-майора ФСБ Александра Гурова, в год тогда регистрировалось около 32 тысяч умышленных убийств, из них 1,5 тысячи были заказными. Особенно страдали старики. За пару самых страшных лет только в одной Москве из-за квартир было убито около 15 тысяч одиноких пожилых людей.

Вожделенный фаст-фуд Первый в России Макдоналдс , появившийся на Пушкинской площади в январе 1990-го, вызвал небывалый ажиотаж. На 630 рабочих мест было подано свыше 25 тысяч заявлений. Месячный заработок сотрудника Макдоналдса мог достигать 300 рублей, что превышало среднюю зарплату по стране. Цены в «МакДаке» кусались. К примеру, за «Биг Мак» нужно было отдать 3 руб. 75 коп. Для сравнения обед в обычной столовой стоил 1 рубль.

«Кремлевский» городок

С августа по декабрь 1990-го в самом сердце Москвы, почти у стен Кремля разместился палаточный городок. Выглядел он как настоящий бомжатник. Здесь собирался весьма разношерстный контингент — от изобретателей и экстрасенсов до ходоков и диссидентов, и все со своими требованиями к власти. Лагерь был ликвидирован за одну ночь в канун Нового Года.

Расплата за доверчивость

На фоне экономического кризиса и финансовой безграмотности населения расцвели мошеннические схемы, обещавшие наивным гражданам за минимальные вложения сверхприбыль. Крупнейшей аферой 90-х стала компания МММ: по разным оценкам на удочку Мавроди попались порядка 10 млн россиян. Сколько народных средств съела финансовая пирамида подсчитать сложно, но известно, что в одной только Москве в кассы МММ ежедневно поступало до $50 млн Культурный шок В начале 90-х в России резко выросло число лиц занимающихся проституцией. По некоторым данным, по всей стране насчитывалось около 180 тысяч жриц любви, 30 тысяч из них приходилось на столицу. В те годы наша страна впервые познакомилась с таким явлением как мужская и детская проституция.

Востребованная профессия

Работницы секс-индустрии как правило жили и одевались лучше жен партийной элиты. Согласно опросу, проведенному тогда среди школьниц ряда крупных российских городов, профессия валютной проститутки вошла в десятку наиболее желанных.

Прискорбный факт

Высокий уровень обнищания населения и рост числа хронических алкоголиков привел к появлению на улицах российских городов целой армии беспризорников — явление, с котором наша страна не сталкивалась со времен Второй мировой войны. По самым скромным подсчетам в 90-е годы в России насчитывалось до 2 млн беспризорных детей.