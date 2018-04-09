Ещё
Когда лучше покупать валюту на майские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда лучше покупать евро на майские? 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Публикация нового санкционного списка повлекла за собой обвал на российском фондовом рынке. Рубль падает, но что теперь делать тем, кто собирался за границу?
>> Рубль ждет технический отскок
Черный понедельник российского фондового рынка: 9 апреля стремительно падают котировки российских компаний, попавших в новый санкционный список США, а вслед за ними вниз идет и рубль. Business FM спросила у аналитиков рынка, что делать тем, кто собрался на майские праздники на отдых за границу: срочно покупать евро или подождать?
Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»
«Такие резкие колебания, по опыту, могут значить либо нервную реакцию рынка на какое-то локальное событие — дальше все устаканится, либо, соответственно, какой-то знак, что вот, второе издание 1998-го, 2008-го, 2014-го и так далее. Я бы сказал, что пока реакция выглядит излишне нервной именно на валютном рынке. Поэтому, скорее всего, тем, кто что-то собирался делать на майские, поздно пить боржоми. Что касается сбережений, надо смотреть на ситуацию в целом».
Вот что думает эксперт БКС Иван Копейкин:
Иван Копейкин, эксперт БКС-Экспресс
«Сейчас ситуация очень похожая на панику в целом. Это, в принципе, и есть паника на фоне санкций. С точки зрения экономической, сейчас в принципе особо ничего страшного не происходит. С точки зрения политической предсказать, например, дальнейшее развитие событий практически невозможно. Если собираетесь ехать куда-то, то можно и купить. Почему нет? Я думаю, что там несущественная разница будет. В любом случае, это же не огромные суммы для вложения, просто деньги на поездку, там несколько рублей».
Ситуацию также прокомментировал заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич:
Максим Петроневич, заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования
«На мой взгляд, бежать сейчас уже поздно. Необходимо понимать, что все-таки сейчас первый день, когда инвесторы осознают последствия принятых решений. Реакция, на мой взгляд. избыточно острая, и мне кажется, что в течение недели-двух рынок должен немножко отыграть назад те потери, которые он понес».
Курс евро обновляет многолетние максимумы против рубля. 9 апреля он подскочил выше 74 рублей впервые с августа 2016 года. Официальный курс — 71,88 рубля.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
BFM.RU: последние новости
«РусАл» не исключил возникновения технического дефолта из-за санкций Официальный курс: рубль сильно ослабел на новостях о санкциях Российский фондовый рынок не выдержал напора новых санкций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ128
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым396
США приготовились к удару по Сирии1059
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США251
Рубль ждет технический отскок38
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение