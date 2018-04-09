Когда лучше покупать валюту на майские

Когда лучше покупать евро на майские?

Публикация нового санкционного списка повлекла за собой обвал на российском фондовом рынке. Рубль падает, но что теперь делать тем, кто собирался за границу?

Черный понедельник российского фондового рынка: 9 апреля стремительно падают котировки российских компаний, попавших в новый санкционный список США , а вслед за ними вниз идет и рубль. Business FM спросила у аналитиков рынка, что делать тем, кто собрался на майские праздники на отдых за границу: срочно покупать евро или подождать?

«Такие резкие колебания, по опыту, могут значить либо нервную реакцию рынка на какое-то локальное событие — дальше все устаканится, либо, соответственно, какой-то знак, что вот, второе издание 1998-го, 2008-го, 2014-го и так далее. Я бы сказал, что пока реакция выглядит излишне нервной именно на валютном рынке. Поэтому, скорее всего, тем, кто что-то собирался делать на майские, поздно пить боржоми. Что касается сбережений, надо смотреть на ситуацию в целом».

Вот что думает эксперт БКС Иван Копейкин

Иван Копейкин, эксперт БКС-Экспресс

«Сейчас ситуация очень похожая на панику в целом. Это, в принципе, и есть паника на фоне санкций. С точки зрения экономической, сейчас в принципе особо ничего страшного не происходит. С точки зрения политической предсказать, например, дальнейшее развитие событий практически невозможно. Если собираетесь ехать куда-то, то можно и купить. Почему нет? Я думаю, что там несущественная разница будет. В любом случае, это же не огромные суммы для вложения, просто деньги на поездку, там несколько рублей».

Максим Петроневич: Ситуацию также прокомментировал заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования Газпромбанка

Максим Петроневич, заместитель начальника центра макроэкономического прогнозирования

«На мой взгляд, бежать сейчас уже поздно. Необходимо понимать, что все-таки сейчас первый день, когда инвесторы осознают последствия принятых решений. Реакция, на мой взгляд. избыточно острая, и мне кажется, что в течение недели-двух рынок должен немножко отыграть назад те потери, которые он понес».

Курс евро обновляет многолетние максимумы против рубля. 9 апреля он подскочил выше 74 рублей впервые с августа 2016 года. Официальный курс — 71,88 рубля.