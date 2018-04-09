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Ежегодная акция «Библионочь» состоится в Троицке
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Ежегодная акция «Библионочь» состоится в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Методисты библиотеки №2 городского округа Троицк 21 апреля организуют акцию «Библионочь». Она состоится во взрослом абонементе.
— Уже несколько лет подряд мы проводим это мероприятие. Оно пользуется большой популярностью у жителей и гостей городского округа. Сейчас методисты активно разрабатывают план встречи. Предполагается, что во время «Библионочи» гости смогут не только познакомиться с литературными новинками нашего фонда, но и поучаствовать в различных тематических конкурсах, — прокомментировали сотрудники учреждения.
Отметим, что начнется акция в 16:00, а завершится в 21:00. Вход свободный.
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